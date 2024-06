First Dates se ha convertido en la alternativa perfecta de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Sin embargo, y como se ha podido comprobar en varias ocasiones, hay veces en las que las citas acaban de manera muy tormentosa. Una situación que vivieron Miguel Ángel y Carolina.

La soltera se presentó como una mujer asturiana y sin filtros. Le apasiona el ballet, está estudiando y es profesora. Su objetivo es encontrar a un chico con arranque y decisión, pero no ha tenido suerte hasta el momento. Fue entonces cuando el programa de Cuatro le presentó a Miguel Ángel.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

El comensal de 25 años ha confesado en su presentación que descubrir el mundo del gimnasio le ha cambiado por completo la vida. «Estoy enamorado del entrenamiento y el culturismo», afirmó. Sin embargo, la primera impresión que tuvo Carolina de él no fue la esperada. La soltera quedó muy desilusionada con el aspecto físico de su cita, especialmente, con sus gafas.

De hecho, fue tal el disgusto de la asturiana que, incluso, le llegó a pedir al joven que se quitase las gafas para ver si así la conquistaba. Pero, no hubo manera. A pesar de ello, los jóvenes continuaron la velada para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

Carolina estaba desilusionada con su cita. Pero, no fue hasta la hora del postre cuando comenzó a mostrarse más vacilona, aprovechando un juego de preguntas y respuestas que les propuso el equipo de First Dates. «Uy, uy, uy, Armando. Veremos a ver esto», dijo ella. «¿Cómo que Armando? Me llamo Miguel Ángel, pero me llaman Mángel», le respondió el joven, desconcertado.

Miguel Ángel en First Dates: «Que no soy Armando, no me toques los cojones»

Haciendo oídos sordos, la asturiana le hizo la pregunta que estaba escrita en la carta. Lejos de dejarlo ahí, la comensal continuó molestando a su cita. «¿Tendrías una relación abierta? Dime, Armando», le preguntó. Pero, el soltero no estaba para bromas. «¡Que no soy Armando!», le respondió visiblemente molesto.

La participante no quiso leer la tercera pregunta, por lo que Miguel Ángel se prestó a hacerlo. «¡Déjame a mí leerla! Solo leerla», señaló él. Pero, Carolina no quiso y volvió a atacarle con la misma broma. «¡No! ¡Armando!», exclamó ella. «Que no soy Armando, no me toques los cojones», le dijo el soltero, enfurecido por su actitud infantil.

«¡No hables mal, eh!», le respondió ella con la misma postura. «Pues deja de llamarme por un nombre que no tengo. Te he dicho ya 12 veces que Armando no. Es como… La gracia ya está», le dejó claro el joven. Al final de la velada, y para sorpresa de todos, Miguel Ángel sí quiso seguir conociendo a Carolina en una segunda cita. A pesar de todo, la comensal no opinó lo mismo.