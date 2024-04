Encontrar a tu media naranja no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance por ayudar a sus participantes solteros. De esta manera, los espectadores del formato pudieron ver como Maite, una catalana de 84 años, llegaba al local en busca de una pareja.

La comensal llegó junto a su nieta Noelia. «Vengo con ella como castigo porque fue la que me apuntó», explicó la soltera. «La pareja ideal de mi abuela tiene que tener dinero y pelo», contaba la joven. «No quiero una persona obesa porque demuestra que no se mueve», dejaba claro Maite nada más llegar.

Posteriormente, Ramón, un soltero catalán de 88 años, aterrizó en el restaurante del amor. «Estoy como un chaval. Soy muy activo», comentaba en su presentación. Pero, la buena energía con la que ambos llegaron al programa no tardaría mucho en irse. «Lo veo muy poca cosa…Quería una persona delgada, pero no dije consumida», comentó ella decepcionada.

«Tiene los dientes podridos y eso a mí me afecta al darle un beso», señaló él sobre su cita. A pesar de la mala primera impresión, la pareja de solteros comenzó a hablar para conocerse mejor. Fue así como el soltero le explicó que llevaba seis años viudo y que quería encontrar a una mujer para dejar de estar solo. «No me veo al lado de una persona tan enclenque», afirmaba Maite.

«Da penita, es como si pasara mucha hambre», aseguraba la catalana. Pero el desagrado era mutuo en ambos participantes, pues Ramón no dudó en arremeter sobre el físico de su cita al saber que era cuatro años más joven que él. «Aparenta más, parece mi abuela con arrugas. Yo tengo 88 años y no tengo tantas arrugas, comentaba a las cámaras.

Una soltera de #FirstDates2A no quiere citas con obesos: “Dije que quería una persona delgada, no consumida”https://t.co/w0tM2Ey65I — First Dates (@firstdates_tv) April 2, 2024

Ramón en First Dates: «No me parece bien que hable de la muerte, no viene a cuento»

No fue el único, pues Maite también tuvo mucho que decirle al equipo de Cuatro sobre el físico de su cita. «No se ve muy mayor, se ve consumido», afirmaba. La velada fue transcurriendo y la soltera optó por contarle lo mal que lo ha pasado durante los últimos meses. «En mayo me atropelló un coche y también se murieron dos amigas de toda la vida», le dijo.

Una experiencia de vida que al soltero de 88 años no le hizo mucha gracia. «No me parece bien que hable de la muerte, no viene a cuento», afirmó descontento. Al final de la comida, el comensal optó por ser educado con su cita y le comentó que le gustaría pagarle la cena. Una propuesta que a Maite no le hizo ni pizca de gracia.

La comensal se negó en rotundo a que el hombre le pagase lo que ella había consumido, pues ella tenía el dinero para hacerlo por su cuenta. Un nuevo desencuentro que provocó que en la decisión final de First Dates no hubiesen dudas. Ramón y Maite estuvieron de acuerdo en decir «no» a un segundo encuentro juntos.