El programa de First Dates continúa abriendo sus puertas para ayudar a los solteros de nuestro país a encontrar a su media naranja. Un encuentro donde los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan peculiares como la de Inés.

La joven se presentó en el show de citas a ciegas para probar suerte en el amor de una manera diferente y lo hizo con las ideas muy claras a pesar de su juventud. «Busco una relación sana, con cero toxicidades y con un chico que quiera pasarlo bien y divertirse a mi lado», dijo en su presentación.

Inés fue la primera en llegar al restaurante, por lo que fue recibida por Laura Boado. Mientras la joven esperaba al chico que sería su cita, le explicó a la trabajadora que estaba estudiando una nueva carrera llamada Seguridad y se preparaba para las oposiciones de Mosso d’Esquadra a la misma vez.

Fue entonces cuando Johnny, un mecánico de Sitges, realizó su aparición. El joven llegó al programa con muchas ganas de vivir la experiencia. Pero, fue en su presentación donde sorprendió con sus peculiares aficiones. «Me gusta colarme en sitios protegidos por alguien, encontrar el agujero y meterme dentro», confesó divertido.

Sin embargo, y a pesar de los intentos del programa, si la cita está destinada a fracasar, lo hará. En la barra, ya se fueron notando los primeros choques entre los solteros. Pues, al comensal no le hizo demasiada gracia que Inés fuese de Badalona. «Ese barrio es un poco chungo, el ambiente y el rollo son muy malos, no es una zona de confort», comentó él.

Johnny en First Dates sobre Badalona: «Si fuera su pareja, no pisaría nunca su barrio, quedaría con ella en el centro de Barcelona»

Los solteros pasaron a la mesa para ir conociéndose mejor. Por ello, la comensal le explicó a su acompañante los estudios que estaba realizando para ser Mosso d’Esquadra en un futuro. Una información que le cambió la cara y la actitud respecto a su cita a Johnny.

«No puedo con la policía, no hacen nada bueno. No me llevo nada bien con las autoridades», afirmó. «Siempre he tenido muy claro que quiero ser policía y quien no lo respete es un punto muy bajo», respondió ella sin miramientos. Lejos de quedar ahí, el joven comenzó a tirar de su sarcasmo. «Tienes cara de azafata de Vueling, como policía no te tomaría en serio a no ser que me sacaras una pistola y dispararas», le hizo saber.

La aberración del joven por la policía fue clara en todo momento, y no lo ocultó. «Para mí solo hay una ley, que es la que me pongo yo, el resto de leyes las esquivo. Si me ponen una multa, la guardo en un cajón cinco años hasta que prescriba. La sociedad me la pela», aseguró Johnny.

La velada fue transcurriendo e Inés tenía cada vez más claro que su acompañante era un completo «machirulo» por sus comentarios sexuales. «Vienes vestida toda de cuero, muy porno, y ahora dices que no te va que te aten a la cama», le dijo él sin filtros.

Después, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. El joven no quiso tener una segunda cita con Inés. «Ella es más autoritaria y yo, soy más rebelde», explicó. La soltera, por su parte, tampoco se reservó lo que pensaba de él. «Somos muy diferentes y no me respeta», sentenció.