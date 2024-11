First Dates, con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Además, cada vez son más los solteros que se animan a acudir al restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de intentar conocer a su media naranja. El pasado jueves 14 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega, donde pudimos conocer a Nathalia, una bailarina colombiana de 32 años. Su objetivo era encontrar a un hombre con quien compartir su tiempo libre. Además, no dudó en reconocer al equipo del programa que todavía no tenía activado su instinto maternal. Eso sí, se sinceró sobre algo que lo que más le atormentaba respecto a este asunto: «Me siento un poco presionada por la edad y la sociedad».

Su cita para esa noche era Miguel, un ecuatoriano de 29 años que se dedicaba a ser guía turístico. Entre otras cuestiones, desveló que era un apasionado de la figura del rey Carlos III: «Yo no sabía quién era pero, estudiando la historia, me enteré que fue un personaje que hizo mucho por Madrid. Desde entonces, siempre digo que le quiero aunque no le haya conocido en persona. ¡Le admiro!». La primera impresión de los dos comensales fue bastante buena. Ella aseguró lo siguiente: «Me parece un chico guapo, aunque hubiera preferido que fuera un poco más alto». Además, desveló que las experiencias que había tenido con chicos latinos no habían sido buenas: «Suelen ser personas infieles y cuentistas… pero no se puede generalizar tampoco». Los dos pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante, y comenzaron su cita hablando de Madrid. Fue entonces cuando el comensal reconoció que le fascinaba trabajar como guía turístico en Madrid.

Algo que fascinó a Nathalia, puesto que uno de sus objetivos es conocer muchos más detalles y secretos de la capital: «Lo necesito en mi vida, creo que es una experiencia que debería tener», confesó. La colombiana, por su parte, no tardó en hacer saber a su cita que siente una profunda pasión por el baile, y que es algo que surgió con su ex pareja.

«Al ser colombiana, la salsa se escucha mucho en mi casa», comenzó diciendo Nathalia, a lo que Miguel respondió: «La salsa nunca ha sido mi fuerte, la bachata sí». Ante las cámaras del equipo de First Dates, la soltera no dudó en sincerarse sobre este asunto: «Hoy cualquiera baila bachata, no me ha sorprendido».

En un momento dado de la cena, el ecuatoriano aprovechó para confesar a su cita cuál era su mayor fetiche sexual: los pies. La colombiana se quedó verdaderamente impactada: «¿En serio? Es la parte más fea del ser humano. Una cosa que pediría que no tuviera la persona que quiero conocer es que su fetiche fueran los pies… Pero es respetable».

Aunque no le gustó en absoluto descubrir cuál era el fetiche sexual de su cita, la colombiana llegó a una conclusión. Y es que le había encantado que Miguel hubiera sido sincero en todo momento con ella sin importarle en absoluto el qué dirán: «Me parece satisfactorio, me gusta, no tiene una connotación rara».

A pesar de esta situación, los dos acabaron descubriendo que tenían una gran pasión en común y era la religión. Nathalia se sinceró al respecto: «Soy creyente, pero estoy abierta a que las otras personas con que sean buenas personas y tengan valores me basta». Esa buena sintonía se rompió en mil pedazos cuando el soltero reconoció que no tenía dinero suficiente para pagar toda la cuenta.

«Como mujer latina que soy, me encanta que me conquisten… Para mí era imprescindible», aseguró la comensal. Llegó la decisión final en First Dates. La respuesta de ambos era un misterio, ya que la cita había estado repleta de altibajos. A pesar de esas idas y venidas, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita con el otro.