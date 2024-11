No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hace un excepcional trabajo para conseguir dejar a todos los espectadores sin palabras. El pasado miércoles 13 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega del programa. De esta manera tan concreta, pudimos conocer a Pedro, un murciano de 53 años que llegó al restaurante más famoso de la televisión reconociendo que era un hombre «con estilo, clase y elegancia». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Cuando salgo a la calle me gusta marcar la diferencia». Además, aseguró que una de sus grandes pasiones era el mundo de la moda. Es más, consiguió hacerse con el título Míster Global Murcia +40 2024.

«A raíz de que soy Míster Murcia se ha creado un club de fans y mucha gente me sigue en Instagram. Soy influencer», aseguró el comensal, mientras confesaba al equipo de First Dates que llevaba un año y medio soltero. «En mi pueblo no me tira los trastos ninguna chica, pero me voy fuera y tengo más éxito», confesó Pedro. Su cita para esa noche era Noelia, una murciana de 43 años que se definía como una «taquillera guay». Nada más conocerse, los dos tuvieron puntos de vista bastante diferentes del otro. «Es muy guapa, tiene unos ojazos…» aseguró Pedro, mientras que ella tuvo una sensación completamente contraria: «Es pequeño y es mucho más mayor de lo que le voy a decir porque no quiero quedar mal». No tardaron en llegar a la conclusión de que sus personalidades eran verdaderamente incompatibles. Por ejemplo, el comensal confesó que no había viajado mucho por su Comunidad Autónoma.

Algo que no gustó en absoluto a Noelia: «Este hombre es lo que piensan de los murcianos: paleto, huertos, limoneros, cabañas y ya está». Lejos de que todo quede ahí, la situación fue empeorando considerablemente. Sobre todo cuando él hizo un comentario fuera de lugar: «Eso está muy bien, a mí me gusta que me lo coman todo». La comensal se quedó completamente sin palabras y en blanco.

Es por eso que trató de cambiar de tema, preguntándole por su edad: «Se ha quedado estancado, lo veo poco espabilado». Acto seguido, ella le confesó que trabajaba tres días a la semana en una discoteca, como taquillera. Él no tardó en lanzar la siguiente pregunta: «¿Y los demás días qué haces?», a lo que ella respondió con contundencia: «Tocarme el mejillón».

«A ver si me lo dejas tocar a mí», espetó Pedro, causando una enorme incomodidad a la murciana: «Si me entras así lo que puede pasar es que te pegue un corte fuerte». Fue entonces cuando él planteó una situación: «¿Has pensado que igual te estoy poniendo a prueba?». Ella no tardó en responder: «¿Prueba de que te insulte mucho? No me has puesto a prueba. Eso es una grosería, porque nos acabamos de conocer y que me estés diciendo que si te voy a dejar que me comas el mejillón…»

En la decisión final de First Dates, ambos solteros tuvieron un pequeño enfrentamiento. Y todo porque Noelia tiró de sinceridad, condenando los diferentes comentarios desafortunados que Pedro tuvo a lo largo de la cita: «Me has parecido muy grosero». Él no tardó en replicar: «A lo mejor me has dado pie». La murciana no tardó en zanjar el asunto: «Yo puedo ser brusca y tener palabras groseras para mí, pero no para ti». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!