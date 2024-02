La semana arranca en First Dates y el equipo del programa lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes tan peculiares como Sergio.

«A pesar de mi apariencia de atracador de bancos, con los tatuajes y demás, luego no es así. Soy un peluchín», dijo el madrileño en su presentación. A sus 48 años, el soltero afirma ser un gran apasionado del deporte y del equipo de su vida: el Real Madrid. Una información que le hizo saber a Carlos Sobera, quien lo recibió en la entrada del local de Cuatro.

«A día de hoy, lo único que me hace feliz, pero de verdad, es mi equipo. Es el que me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida en los últimos 20 años porque gana mucho», dijo respecto al equipo de fútbol. Por otro lado, en cuanto al tipo de mujer que anda buscando, el soltero lo tuvo claro.

«Una mujer, sin más, ya no tengo prototipo físico, valoro mucho más la personalidad. Estoy en un modo vulnerable, modo osito», dijo Sergio. Fue entonces cuando conoció a su cita, Anita. La mujer se presentó como una persona muy deportista, pero a la que no le gusta nada el fútbol. «Tengo don de gentes, me gusta imponer, llevar la iniciativa… soy comercial porque vendo lo que quiera», explicó.

El primer encuentro entre la pareja fue bastante positivo, pues ambos estuvieron encantados con la elección del programa. «Me ha encantado, la he visto atractiva, sensual… y solo mirándola a los ojos», reconoció él. «Me parece guapo físicamente y su cuerpazo me pone», dijo la alicantina, por su parte.

Una vez en la mesa, los solteros fueron hablando de diversos temas para saber qué aspectos tenían en común y los que no. De esta manera, los participantes coincidieron en que ambos habían tenido muchas relaciones a lo largo de sus vidas, pero ninguna larga. «Sergio tiene mucha calle y no me termino de fiar de lo que me ha contado, eso de que quiere una relación seria», dijo la soltera.

Posteriormente, la solteros pasaron al reservado de First Dates para tener un poco de intimidad. Allí, ambos se dejaron llevar y vivieron un encuentro donde dieron rienda suelta a la pasión, algo que provocó que Sergio se sincerase con su cita. «Soy un empotrador, pero cariñoso», dijo. Unas palabras que, en lugar de gustar a Anita, la espantaron por completo.

Al concluir la velada, en la decisión final, Sergio sí quiso seguir conociendo a su cita. «Me ha gustado mucho su personalidad», confesó. Sin embargo, y desafortunadamente, ella no opinó lo mismo. «Me ha encantado, me lo he pasado bien, pero he visto cosas que no me han gustado, como que se considera un empotrador», sentenció ella.