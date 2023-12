Un soltero de ‘First Dates’ deja sin palabras a su cita: «Vienes con una buena delantera»

El pasado jueves 30 de noviembre el restaurante de First Dates volvió a abrir sus puertas para recibir a los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde una de las parejas protagonistas fue la formada por Bruno y Onéxima.

El soltero, un vendedor ambulante de Logroño que lleva 9 años sin pareja, se presentó en el programa en busca de una mujer con buen físico. «Las tetorras es lo que me gustan a mí. Es lo que me van. Algunos se fijan en el culo y otros en los ojos, pero, si está bien equilibrada, pues mucho mejor», explicó a las cámaras.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates28N en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VoNxeFym3k — First Dates (@firstdates_tv) November 28, 2023

Su cita fue Onéxima, una cubana que reside en Bilbao y que señaló que los hombres españoles no le suelen hacer caso. Bruno, nada más ver a la comensal, quedó encantado. «Tiene buen tipo, no está gorda y tiene una delantera que ni Vinícius, así que bien. Me ha gustado», dijo.

Los comensales pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y descubrir cuáles eran sus puntos fuerte. Fue entonces cuando Bruno se quedó sin palabras al descubrir que la cubana tenía 60 años. «Usted se ha cuidado mucho. Tienes una cara tersa», le felicitó. Una serie de alagos que dejaron a Onéxima encantada. De hecho, la mujer destacó que su cita era «guapo».

La mujer le explicó que se vino a España porque su marido falleció. Desde entonces, le ha sido imposible no sentirse sola. Un encuentro de lo más ameno que les fue asentando el camino de cara a la decisión final de First Dates.

«Vienes con buena delantera. A mí me gustan así. A ti te pueden gustar altos, bajos, rubios, morenos, con más pelo, con menos…», le dijo Bruno tras señalar que sí quería tener una segunda cita con ella. Por su parte, la cubana también aceptó, señalando que busca a «una persona alegre, que la hiciese sentir bien».