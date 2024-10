Las puertas del restaurante más famoso de la televisión se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir con los brazos abiertos a sus nuevos participantes. First Dates, programa de Cuatro, continúa con su objetivo de ayudar a los solteros de nuestro país a encontrar el amor. Un reto que no es fácil, pues cada vez son más las personas que se apuntan a la experiencia del formato. Pero, gracias a un especializado test de compatibilidad, muchos comensales logran salir del local con una posible nueva pareja sentimental. Por ello, jóvenes como David, un gaditano de 26 años, no han querido dejar pasar la oportunidad.

El soltero aterrizó en el restaurante con los nervios en su máximo esplendor. Se presentó como un chico muy extrovertido con sus amistades, pero muy introvertido a la hora de conocer gente. Pero, a pesar de ello, se animó a vivir la aventura del programa, pues quiere conocer a la mujer de su vida. Eso sí, si los nervios se lo permiten. «Si ahora mismo me dieran la opción de salir corriendo, no lo haría, pero seguiría estando muy nervioso» declaraba. Fue entonces cuando la organización del formato le presentó a Martina, una soltera italiana, de 29 años, que reside en Madrid. «Me decido a los videojuegos, me encantan. He crecido jugando a juegos», dijo en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante buena. Pero, poco tardaron los nervios de David en hacerse presentes. Una situación que provocó que se quedase callado en plena cita. «Yo ya estaba nervioso, pero cuando la he visto…he dicho ‘es preciosa’. Pero me he quedado sin palabras porque he visto que estaba delante», confesó en uno de los totales del programa.

A pesar de todo, el participante logró salir del shock inicial y comenzó a hablar con la italiana. Pero, la joven se percató rápidamente de sus nervios. «Me ha parecido una buena persona y me gustaron sus ojos», confesó ella. De esta manera, Carlos Sobera acompañó a la pareja de solteros hasta la mesa del restaurante con el objetivo de que se conociesen mejor.

«Normalmente hubiera hecho alguna broma, pero ahora mismo estoy bloqueado», confesaba él. Pues, los nervios volvieron a surgir en David. «No sé si es que estábamos los dos muy tímidos o que no teníamos mucha química», aseguraba ella. El silencio provocado por los nervios del soltero generaron que la comensal se viese obligada a sacar temas de conversación.

Martina en First Dates: «Cuando estemos en la intimidad, yo le ayudaré a abrirse un poco más»

David era consciente de que no estaba causando una buena impresión en su cita debido a sus nervios. Por ello, le echó valor a la situación y comenzó a mostrarse más comunicativo. «Me gusta que se dedique a lo que se dedica porque se nota que es feliz y eso es lo más importantes», confesó el joven al conocer la pasión de Martina por los videojuegos.

Pero, la timidez de David resultó muy atractiva a ojos de la italiana. «Cuando estemos en la intimidad, yo le ayudaré a abrirse un poco más», le confesó al equipo de cámaras. Sin embargo, y aunque la cita marchaba estupendamente, ambos encontraron su punto de la discordia en el ámbito culinario.

Martina confesaba ser una gran apasionada del buen comer, siendo la comida italiana su favorita. David, por su parte, opinó lo mismo de la comida española. «La española tiene menos variedad que la italiana», aseveraba ella. «La comida de mi tierra es la mejor del mundo», se defendía el joven.

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, la italiana fue directa y le preguntó al gaditano por su prototipo de mujer. «Visto lo visto, lo han clavado», le dijo él. Ante ello, ambos lo tuvieron claro y aceptaron seguir conociéndose en un segundo encuentro.