No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de enero pudimos disfrutar de nuevas citas, y una de las que más llamó la atención fue la protagonizada por Rafael y Pili.

El soltero llegaba al restaurante más famoso de la televisión definiéndose como una persona extrovertida: «Creo en el espíritu de las personas y la actitud ante la vida». Su cita para esa noche era Pili, de 54 años, que se definía como una «joya de persona» y consideraba, además, que era una mujer muy moderna vistiendo.

Pili se encontró con Rafael, y no tardó en dejar claro al equipo de First Dates que no era lo que esperaba: «Físicamente no me ha gustado nada y el bigote menos, es que no me gustan los bigotes que tapen toda la boca». Los dos pasaron a la mesa y comenzaron a hablar de sus vidas. Entre otras cuestiones, él confesó a su cita que había decidido acudir al programa para «huir de la soledad».

Rafael no da crédito ante la sinceridad de Pilar: «Esperaba que fueras más joven físicamente» #FirstDates3E https://t.co/wEylTvdiZE — First Dates (@firstdates_tv) January 3, 2024

La comensal, por su parte, no tardó en descubrir que Rafael era 16 años mayor que ella: «Cuando era joven me gustaban más mayores, mi marido me llevaba 14 años, pero ahora me gustan más jóvenes». Pili, además, confesó que no le gustaba mucho el deporte, algo que no gustó al soltero: «No se cuida en el aspecto de hacer senderismo, de bajar de peso, por eso aparenta más edad de la que tiene».

La cita avanzó, hasta tal punto que Rafael confesó que, para él, el sexo era realmente importante: «Sin sexo no se puede vivir». Ella se sinceró al respecto, ante las cámaras del programa: «Me ha parecido demasiado directo. Se puede hablar de sexo, pero no me ha gustado la manera en la que ha entrado». Además, añadió: «Puede salir el tema del sexo, pero con más suavidad».

En la decisión de First Dates, los dos tuvieron claro que no querían tener una segunda cita. Al fin y al cabo, habían encontrado pocas cosas en común y no habían sentido esa chispa que ambos necesitaban. Es más, Pili llegó a reconocer que esperaba haber tenido la oportunidad de conocer a alguien más joven que Rafael.