El pasado miércoles 3 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, pudimos conocer a otros tantos comensales que llegaron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Josele y Bochy.

El primero en llegar al programa de Cuatro fue el madrileño que, entre otras cuestiones, hizo una contundente confesión a Carlos Sobera: «Vengo con ganas de conocer a alguien porque el cuerpo me pide tener una pareja, una compañera de viaje para divertirnos». Su cita para esa noche fue Bochy, una colombiana que se definió como una mujer carismática y extrovertida: «Algunos dicen que soy sexy, no lo sé».

Josele, nada más ver a la comensal, se quedó impactado: «Es una muchacha preciosa, un bombón. Con esos labios carnositos y su piel tostada». La colombiana, por su parte y de primeras, también se sintió atraída por su cita, agradeciendo el acierto al equipo de casting: «Es un chico muy simpático».

En la mesa, la colombiana quiso saber más detalles sobre la vida del comensal: «Cuéntame de ti, quiero saber todo». Josele empezó a hablar de su trabajo, pero luego no sabía qué más decirle: «No sé qué contarte». Eso sí, el madrileño reconoció que había algo que no le había gustado de su cita:

«Por su trabajo no puede viajar mucho porque no sabe qué días tiene libres y a mí me gusta que las personas tengan tiempo, el dinero no me importa porque siempre he sido independiente», explicó. Tampoco coincidieron en hobbies, ya que a Josele le encantaba comer y beber mientras que ella confesó salir bastante poco: «Prefiero viajar a estar en discotecas, ya quemé esa etapa de mi vida».

La inesperada confesión de Josele que deja de piedra a su cita: “Me he puesto pañuelos en los sobacos” #FirstDates3E https://t.co/8t5pbrbPIH — First Dates (@firstdates_tv) January 3, 2024

Por si fuera poco, añadió: «He sufrido un cáncer, ahora mi salud es primordial, trasnochar por trasnochar no». Al saber ese dato, Josele se quedó sorprendido: «Es muy valiente, yo no sé cómo me lo tomaría, igual me hundiría». Lo que terminó por torcer la cita fue una inesperada confesión del madrileño respecto a su higiene personal. Algo que dejó a la colombiana sin palabras.

«Me he tenido que poner pañuelos en los sobacos para el sudor, ahora estoy más tranquilo», desveló el comensal, algo que impactó a la colombiana: «Es desagradable y más cuando vas a cenar». En la decisión final, Josele sí quiso tener una segunda cita con Bochy: «Es maja, simpática y una luchadora». Pero ella prefirió responder negativamente a la pregunta formulada por el equipo de First Dates: «Pese a que es encantador y tiene muchos valores, somos de mundos diferentes».