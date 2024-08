Una soltera de ‘First Dates’ sentencia a su cita: «No pegamos, me desentona»

First Dates continúa recibiendo a sus nuevos solteros, también en agosto. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de conocer a posibles romances. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Judith.

La catalana de 21 años llegaba al local presentándose como una mujer muy segura de sí misma y amante de la moda. «Es algo que puedo crear yo, es un acto creativo», explicó. Asimismo, confesó que es muy cuadriculada y algo desordenada. «Quiero a alguien que tenga iniciativa», dijo respecto al tipo de hombre que quiere en su vida.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Fue entonces cuando llegó Antonio, su cita. El soltero de 26 años es un afroitaliano que vive en Valencia y se considera un hombre muy ambicioso y disciplinado. «Mi meta es ser billonario», confesó en su presentación. «Me parece un chico guapo y me da curiosidad escucharlo hablar y ver cómo es», aseguraba la soltera tras conocer a Antonio.

«Yo siempre he querido una novia morena y ella era la morena perfecta y tenía el pelo perfecto», comentó el participante. Tras una primera toma de contacto, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, la participante le contó qué era lo que buscaba de su próxima pareja.

«No quiero el típico rollo de aquí te pillo y aquí te mato, que está bien, pero me gustaría encontrar a alguien para una estabilidad», manifestó. «Es una persona abierta de mente y eso me gusta», opinó él en uno de los totales del programa. Posteriormente, Antonio le contó que se dedicaba al mundo del emprendimiento digital y que tenía muchas ambiciones.

«Me gusta que sea ambicioso porque yo en un chico valoro que tenga metas e intereses», opinó Judith. La velada iba transcurriendo a las mil maravillas y la conexión entre la pareja de solteros era más que evidente. Pero, la catalana no estaba 100% segura de querer tener algo con Antonio, a pesar de ser muy parecidos en gustos y opiniones.

«Yo creo que no pegamos, tenemos los mismos objetivos, pero no sé por qué me desentona», confesó al equipo de Cuatro. La joven afirmó que le gustaban los chicos elegantes y que saben vestir, pero tiene algo claro. «Nunca podría estar con un pijo», dijo. «No compartiríamos el mismo pensamiento. No los veo compatibles conmigo», admitió.

«Yo me visto diferente y me fijo en las personas que tienen su propio vestuario», opinaba Antonio. Al concluir el encuentro, el soltero estaba más que encantado con Judith, por lo que quiso seguir conociéndola fuera del formato de Cuatro. Sin embargo, y para su mala fortuna, ella no opinó lo mismo.