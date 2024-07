Dicen que no hay edad para encontrar el amor, una situación que vemos con regularidad en First Dates. El popular show de citas a ciegas recibió, por segunda vez, a José María. El soltero de 91 años es un onubense jubilado que regresó al formato con el objetivo de encontrar una compañera de vida.

Durante la primera ocasión, el participante se llevó una gran decepción debido a que la señora que le fue presentada como su cita lo plantó y se negó a conocerlo. Por ello, ahora, y lejos de darse por vencido, ha vuelto con la misma ilusión y más ganas de encontrar a su cita ideal.

Su cita, en esta segunda ocasión, fue Fina. La soltera de 87 años se presentó como una mujer muy agradable y simpática que está buscando una compañía adecuada para su edad. Como dos jovenzuelos, la pareja de solteros se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

«Te tenía que haber buscado antes, que me encanta», comentó la comensal. De esta manera, los participantes hablaron de todo tipo de temas, entre ellos, los dolores propios de la edad. «¿Te encuentras bien de dolores?», le preguntó con educación José María. Una cuestión que Fina decidió responder con una pequeña broma.

«Dolores, mi hermana», respondió ella. Unas palabras que provocaron la risa entre los dos participantes. Pero, la velada comenzó a torcerse un poco cuando el soltero le preguntó por el número de pastillas que se toma al día. Un tema donde no dudó en mencionar a su ex mujer en un par de ocasiones, pues, al parecer, se tomaba 15 pastillas al día.

Fina, al respecto, le explicó que solo toma dos, una para el colesterol y otra para la tensión. Asimismo, la cita fue avanzando, pero el comensal no paraba de recordar a su mujer fallecida, de quien guarda un gran cariño. Pero, la comensal, lejos de enternecerse, fue clara con él.

«No me gusta que salgan a relucir todas las parejas que ha tenido. Si encuentra a una mujer, no le cuente que se acuerda de la otra», le dijo con cierto reproche. Completamente sorprendido por sus palabras, José María no dudó en darle la razón, pues eso podría provocar celos en el caso de tener una nueva relación.

La decisión final de José María y Fina en First Dates

«Tengo que mirar para adelante y buscar una compañera», señaló él. Este pequeño percance no les aguó la fiesta, pues los solteros continuaron disfrutando de la velada. Pero, la distancia de sus respectivas residencias se convirtió en un gran problema para ellos.

Por lo tanto, Fina y José María lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates. «Nunca voy a dejar a mi hijo aparte para irme con un hombre», explicó la mujer. El soltero comprendió el punto de la comensal, por lo que aceptó dejarlo todo ahí. El final de una curiosa cita donde ambos participantes regresaron a casa solos.