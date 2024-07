No importa si el participante ha tenido mucha suerte o no en el amor, el equipo de First Dates está siempre dispuesto ha ayudar a sus participantes a encontrar a su media naranja. De esta manera, el pasado martes 2 de julio, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a comensales tan peculiares como Juan.

El soltero cordobés de 66 años se presentó en el local de Cuatro con el objetivo de encontrar a su nueva pareja. Pero, lo que no dejó indiferente fue el apodo con el que es conocido: «el viudo negro». El motivo de ello se debe, al parecer, a que sus dos anteriores parejas han fallecido.

Juan busca a una mujer activa y guapa. «Con esta edad tampoco vas a pedir a Marilyn Monroe», señaló. Fue entonces cuando el programa le presentó a Nieves, una gaditana de 59 años que se consideraba muy alegre, activa y con ganas de encontrar el amor. Eso sí, su principal razón de acudir a First Dates fue conocer a Carlos Sobera.

«El hombre no está disponible, pero es mi tipo», confesó. Minutos después, ambos solteros se conocieron. Un primer encuentro que no estuvo nada mal. «Me gustaría conocerlo porque es más o menos mi tipo», dijo la soltera. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Nieves le contó a su cita que había estado casada con el padre de sus hijas 30 años, pero que en un momento dado se acabó el amor. Eso sí, lo que jamás se imaginó la soltera fue el pasado amoroso de Juan. «Me llaman el viudo negro», le dijo entre risas. «Ya han muerto dos personas a su lado y digo a ver si voy a ser la tercera y eso me ha echado un poco para atrás porque yo quiero vivir», aseveraba la gaditana.

Juan en First Dates: «Yo busco una pareja que esté conmigo desde hoy»

Al respecto, la comensal consideró que lo que tenía que hacer su cita era sanar las heridas. Pues, su última mujer falleció hace tan solo un año y medio. Asimismo, y dejando el historial sentimental de lado, ambos procedieron a hablar de diversos temas para comprobar si compartían algún tipo de gusto o afición.

Pero, esta conversación le estaba ayudando a Juan a comprender que lo de ellos no tenía futuro. «Yo necesito a una persona que no tenga cargas y que viva cerca de mí para estar todo el día juntos, entonces no sé lo que pasará. No puedo perder el tiempo», aseveraba él.

Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro. Nieves, a pesar de saber que su cita era conocido como «el viudo negro», aceptó tener un segundo encuentro con él. Pero, Juan lo tuvo muy claro y optó por no seguir conociéndola. ¿El motivo? Necesitaba una mujer «sin cargas». «Yo busco una pareja que esté conmigo desde hoy», sentenció.