Arranca el mes de julio en First Dates y el popular programa de citas a ciegas ha decidido hacerlo de la mejor forma que sabe hacer: con nuevo solteros. Recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Lucía, una joven de 23 años que se presentó como una mujer intensa y amante del contacto físico.

«Priorizo la imagen antes que el aspecto físico», comentó en su presentación. Acudió al programa con el objetivo de encontrar a alguien dispuesto a tener una relación abierta. «Soy bisexual, pero prefiero conocer hombres», aseguraba. ¿Sería José el hombre que buscaba?

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

José, un extremeño de 22 años, se presentó en el programa como una persona bastante friki. «Puedo ser un otaku como puedo ser aficionado del Atleti, todo está dentro de mí», dijo. En su grupo de amigos, se considera el gracioso. Pero, tiene una profunda explicación. «Quizás a modo de coraza porque no he encajado bien en el sociedad», confesó.

La primera toma de contacto entre los solteros fue positiva. «No me parece de las personas más guapas que haya visto en vida, pero me atrae», aseguraba ella. «Me parece una persona muy guapa, me encanta su pelo», comentó el soltero, por su parte. Tras presentarse, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

De esta manera, los comensales descubrieron su pasión compartida por el mundo anime. Pero, en lugar de gustar esa faceta de su cita, a Lucía la horrorizó por completo. «La red flag más grande de los otakus es que idealizan a dibujos animados y eso a mí me parece muy raro. Hay veces que basan su personalidad en esos dibujos y eso me da angustia», comentó.

Lucía sobre la afición de José: «He perdido varios amigos ahí en esa cosa, no es divertido»

Lejos de quedar ahí, posteriormente, el soltero le contó que era ‘caster’ de torneos del videojuego League Of Legends. «Eres del LOL…me voy ahora mismo. He perdido varios amigos ahí en esa cosa. No es divertido», manifestaba ella. «Yo me estoy desintoxicando», le aclaraba José. «Solo conozco historia malas», argumentaba ella.

Asimismo, el tema de las relaciones abiertas espantó, en este caso, a José. «No tuve buenas experiencias con relaciones abiertas o poliamorosas, aunque no quiero cerrarme puertas a nada», comentó. Por ello, y consientes de las grandes diferencias que los marcaban, ambos lo tuvieron claro en la decisión final de First Dates.

Eso sí, para sorpresa de todos, la respuesta de los solteros no fue la esperada. ¿El motivo? Lucía y José estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Un nuevo encuentro fuera de cámaras que les ayudará a saber si tienen futuro como pareja o no.