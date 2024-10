First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa podemos disfrutar de una nueva entrega presentada por Carlos Sobera. Por lo tanto, conocemos a otros tantos comensales que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. Uno de los protagonistas de esta nueva entrega fue Michel, un comercial de Valencia. Entre otras cuestiones, reconoció que no había tenido mucha suerte en el amor. A pesar de todo, aunque ha tenido relaciones con mujeres verdaderamente atractivas, el soltero ha reconocido que jamás ha llegado a saber si ese sentimiento era mutuo. Es por eso que ha acudido al programa para buscar a una mujer que sea guapa y, además, sea un poco borde.

Su cita para esa noche era Paola, una peruana que se dedicaba al modelaje y reconocía ser tremendamente presumida. El valenciano, nada más verla, sintió un auténtico flechazo: «Qué guapa, qué mujerón, qué estilo». Tras presentarse, los dos pasaron a la mesa que tenían reservada en el restaurante más famoso de la televisión para conocerse mucho mejor. Fue entonces cuando Paola reconoció que era una mujer muy deportista, algo en lo que no coincidió su cita. Eso sí, el soltero no tardó en reconocer que «debería hacer más deporte». A pesar de que el valenciano trató de conquistar a la peruana, parece que no estaba consiguiendo su cometido. Ni mucho menos. «No es mi estilo de chico, no lo veo para mí», aseguró la comensal ante las cámaras del equipo de First Dates. Lejos de que todo quede ahí, Paola aprovechó la ocasión para hacer una impactante y sorprendente confesión.

«No me importa que los chicos sean feos pero que, al menos, manejen una buena cartera», espetó la modelo. Mientras charlaba con Michel, la comensal se dio cuenta de algo muy concreto: «No me transmite que tenga mucho dinero». Y es que, por lo que le contaba y cómo se expresaba, llegó a la conclusión de que su cita no iba a llevarle a tiendas caras para que ella comprase lo que quisiera, ni mucho menos.

Poco a poco, los dos solteros comenzaron a hablar de sexo. Fue entonces cuando el valenciano hizo una confesión que dejó sin palabras a su cita. ¿En qué consistió? En reconocer que era capaz de mantener hasta cinco relaciones sexuales en una misma noche. Paola acabó rompiendo a reír, incapaz de creer en sus palabras: «Creo que no. Es muy difícil encontrar a una persona que aguante toda una noche».

Michel optó por pagar la cuenta de la cena pero, a pesar de eso, Paola no se mostró convencida a la hora de seguir conociéndole. Es por eso que, en la decisión final, la peruana dejó claro que no quería tener una segunda cita con el valenciano. A pesar de los esfuerzos del equipo, ¡lo cierto es que el amor no triunfó en First Dates!