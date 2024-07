Una soltera de ‘First Dates’, obligada a parar los pies a su cita: «No te flipes»

First Dates continúa su andadura en Cuatro, también en verano. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la mejor opción para muchos solteros a la hora de encontrar pareja. Por ello, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Óscar.

«Invierto mucho tiempo en mis parejas y ahora que estoy soltero, reconozco que tengo mucho tiempo libre», dijo en su presentación. El comensal fue el primero en llegar al local del amor, por lo que fue recibido por el presentador del formato. Un encuentro donde el joven no tuvo reparos en contarle cómo tendría que ser su mujer ideal.

«Busco una chica a la que le guste el surf y que comparta mis mismas aficiones», afirmó. La organización del programa hizo todo lo posible para presentarle a una mujer acorde con sus gustos y que sea compatible con él. Fue entonces cuando llegó Sandra, una joven con muchas ganas de disfrutar de la vida.

«Me encanta disfrutar de mi tiempo libre y gozar de la vida sola o junto a mis amigos», dijo en su presentación. La primera impresión entre los participantes fue bastante buena, pero la soltera no pudo evitar disgustarse por el hecho de que su cita estuviese tan repeinado.

En la mesa del restaurante, la pareja de solteros ha comenzado a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Un intercambio de palabras donde ambos descubrieron que compartían muchas similitudes.

«La veo muy honesta y tiene un punto de vista muy parecido al mío, que no es fácil. En ese aspecto super bien», comentó Óscar. La velada iba avanzando y la complicidad entre los dos iba en aumento. De hecho, no tardaron mucho en hablar de temas más íntimos. «Me encanta el sexo», le confesaba Sandra. Una opinión con la que el soltero estuvo de acuerdo.

Sandra en First Dates: «Yo no beso a cualquiera, no te flipes»

De hecho, otro tema con el que coincidieron en opiniones fue en las relaciones abiertas. «Yo quiero descubrir si el tema de una relación para toda la vida es un sesgo o si es lo que es. Yo quiero que mi pareja sea libre en todos los aspectos y mirar si no tiene otras relaciones sexuales porque no quiere, no lo siente o porque está como prohibido».

Una soltera le para los pies a su cita: »Yo no beso a cualquiera, no te flipes» #FirstDates25Jhttps://t.co/GGtSCEia4a — First Dates (@firstdates_tv) July 25, 2024

Posteriormente, en la decisión final de First Dates, Sandra y Óscar lo tuvieron claro. Ambos se lo han pasado estupendamente durante la cita, por lo que no tenían pensado ponerle un punto final a esta aventura. Por ello, y de la emoción, el soltero le dio un beso en la mejilla a la participante.

Un gesto que a ella no le hizo mucha gracia y por el que se vio obligada a pararle los pies. «No me des un beso, una segunda cita, pero poco a poco. Yo no beso a cualquiera, no te flipes», le dijo sin filtros. Una postura que Óscar tuvo que aceptar sin quejas, pues él quería seguir conociéndola.