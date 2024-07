Una soltera de ‘First Dates’, muy crítica con su cita: «Me ha dicho que tiene 20, pero…»

El mes de julio ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la apuesta favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde dos participantes tienen una cita tras haberse sometido a un test de compatibilidad.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Guillermo, un estudiante de psicología de 20 años que se presentaba como un chico con «valores tradicionales». En el amor no ha tenido mucha suerte, pues solo ha tenido una relación sentimental. Pero, si hubo algo que sacó de su ex pareja es que sabe que no quiere volver a tener una relación tóxica.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Soy religioso y toco la guitarra. Estoy en un grupo cristiano en el que se hacen retiros religiosos», comentó el soltero en su presentación. Minutos después, llegó Daniela, su cita. «Soy muy selectiva y en cuanto no me gusta algo le hago la cruz», dijo la participante para presentarse en uno de los totales del formato.

Pero, estas palabras fueron confirmadas por la participante nada más conocer a su cita. «Mi chico ideal respecto a Guillermo sería todo lo contrario porque me gustan más atractivos y con cuerpo musculado», comentó ella con desilusión. «Me ha dicho que tiene 20, pero parece que tiene 40», señaló.

A pesar de este mal primer encuentro, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Pero, poco tardaron en descubrir sus numerosas diferencias. «De primero te tiene que entrar el físico para decir me gusta, y a mí Guillermo no me ha entrado por los ojos», comentó la soltera.

Con el objetivo de tener tema de conversación, el comensal le preguntó a su cita por su prototipo de hombre ideal. Una cuestión que Daniela no dudó en responder. «Divertido, me parece fundamental, y buena gente», explicaba ella. «Se asemeja a lo que yo soy, se acerca bastante» confesaba el soltero con emoción.

A pesar de sus diferencias, ambos participantes compartieron un hobbie en común: ir de fiesta. «Yo cuando estoy de fiesta me revoluciono», afirmaba él. «Me ha gustado más la comida que Guillermo, las cosas como son. Está más buena la comida que Guillermo», opinaba la madrileña.

Daniela se niega a darle un beso a Guillermo en First Dates

Posteriormente, los solteros se trasladaron hasta el fotomatón del programa, un lugar donde Daniela se negaba a darle un beso al soltero. «Si me hubiera dado un pico no me hubiera importado, no iba a rechazarla», dijo él.

«Yo me veo con mucho carácter y a él le veo muy manipulable», señaló ella. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Guillermo sí quiso seguir conociendo a Daniela en un segundo encuentro. Sin embargo, la comensal no opinó lo mismo.