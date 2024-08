Una soltera de ‘First Dates’ se lleva un buen susto al conocer a su cita: «Creía que…»

First Dates continúa recibiendo a sus solteros, también en agosto. El popular show de citas a ciegas de Cuatro se ha convertido en la opción ideal de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Luis.

El murciano, de 30 años, se presentó en el formato con el objetivo encontrar una chica con la que volver a sentir el cosquilleo propio del enamoramiento. De esta manera, el soltero se presentó en el programa como un hombre que vive enamorado de la música, sobre todo del heavy metal, del punk.

Luis le tiene pavor a la soledad, por lo que busca a una mujer con la que hacer planes y tener compañía. Fue entonces cuando, minutos después, el programa de citas le presentó a María. La mujer, de 32 años, llegó al local con las emociones a flor de piel y muchos nervios. Unas emociones que se incrementaron nada más pisar el restaurante del amor.

María se queda sin palabras al ver a su cita de First Dates de espaldas

María vio de espaldas al chico que sería su cita y pensó que era un conocido suyo. Por ello, no pudo evitar quedarse de piedra. Pero, sus peores miedos quedaron en el pasado cuando Carlos Sobera le presentó a Luis. «Creía que era otra persona», dijo con alivio.

La pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Así pues, la participante le contó a su cita que le encantaba visitar lugares extraños y abandonados porque puede hacer sesiones de fotos. Una afición bastante peculiar que, lejos de espantar a Luis, le entusiasmó.

El participante le explicó a su cita que a él también le gusta hacer ese tipo de actividades. Pero, debido a que no tiene compañía, ha dejado de hacer muchos planes. Asimismo, durante un momento determinado de la velada, María le contó que hace unos años le diagnosticaron TDA, Trastorno por déficit de atención. Gracias a ello, la catalana pudo ponerle nombre a lo que le pasaba y comprenderlo.

La cita iba marchando a las mil maravillas y Luis no podía estar más encantado. María le parecía una chica muy simpática, encantadora y con un físico espectacular. Una serie de detalles que provocaron que el soltero no tuviese dudas en su decisión final de First Dates.

El participante lo tuvo claro y confesó que estaría encantado de poder seguir conociendo a María en un segundo encuentro. Sin embargo, había muchas dudas respecto a la decisión de la soltera. La joven no era partidaria de una relación a distancia, pues ella es de Barcelona y él de Murcia. Pero, a pesar de ello, aceptó seguir conociendo a Luis en una nueva velada.