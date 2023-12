El pasado lunes 4 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, fuimos testigos de cómo diversos comensales llegaban al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de tratar de encontrar a su media naranja. Dos de los protagonistas de la noche fueron Naiara y Amine.

En un primer momento, parece que los dos congeniaron. A ella le fascinó que el origen del soltero era marroquí. Él, por su parte, no tardó en halagar la belleza de su cita. A pesar de todo, un momento dado, todo se fue al traste. Y todo como consecuencia de un desafortunado comentario por parte de Amine.

Todo comenzó cuando la joven confesó que estaba estudiando Psicología. Fue entonces cuando su cita en First Dates hizo la siguiente pregunta: «¿Quieres ser psicóloga de los locos?». Ella se quedó de piedra: «Hombre, ¡no digas eso!», exclamó mientras, literalmente, se llevaba las manos a la cabeza

Naiara no tardó en aprovechar la oportunidad para aclarar algo: «Yo creo que todo el mundo, a día de hoy, necesita ir a un psicólogo. Porque, por mucho que tú pienses que estés bien, si vas a un psicólogo te va a venir bien. Pero, eso de llamarlos locos… Es una palabra un poco despectiva. ¡Por favor!».

Al saber que había causado mala impresión a su cita, Amine trató de excusarse en su poco nivel de español. Es más, mencionó que esa expresión se utilizaba muchísimo en la zona de Andalucía en la que actualmente vive: «Es que no sé cómo se dice aquí en Madrid». La estudiante de Psicología volvió a mostrarse contundente al respecto:

«Personas. Al igual que tú vas al médico porque estás enfermo, vas al psicólogo porque necesitas ir también. Pero no es loco, o sea, no solamente los que tienen problemas mentales van al psicólogo», explicó la comensal. Amine continuó tratando de arreglar la situación, pero no hizo más que empeorarla: «Ya, ya. No solamente para los locos, entonces».

Una soltera se indigna ante el comentario de su cita de #FirstDates4D sobre la psicología: “Lo de los locos” https://t.co/9hP9XNh3sl — First Dates (@firstdates_tv) December 4, 2023

La soltera volvió a quedarse sin palabras: «¡Madre mía! ¡Pero que no les llames locos! Eso no se dice». Acto seguido, al ver su reacción y al creer que se estaba tomando a broma la situación, preguntó: «¿Te hace gracia esa palabra? Es que es una palabra un poco despectiva para la gente que va al psicólogo. Está un poco fea».

Amine volvió a hablar, intentando solucionar el enredo: «Bueno, todo el mundo va al psicólogo, no solo los locos». La comensal no sabía dónde meterse y, por enésima vez, volvió a explicarlo: «¡Y dale! ¡Que no les llames locos! Está feo decir ‘locos’ a la gente que va al psicólogo o a la gente que tiene problemas mentales».