Una soltera de ‘First Dates’, contundente: «Prefiero que me empotren»

Arranca la semana en First Dates y el pasado lunes 4 de diciembre lo hicieron de la mano de nuevos solteros. Un encuentro donde los espectadores pudieron ser testigos de citas tan peculiares como la protagonizada por Paula y Yesenia, dos jóvenes que demostraron tener mucha química desde el primer momento.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Yesenia, una mujer que se mudó a Madrid por amor. Sin embargo, el destino y su ex pareja le tenían preparado una mala jugada. La soltera fue víctima de ocho infidelidades, llegando a leer lo ocurrido incluso por WhatsApp.

Comienza una semana más en el restaurante del amor ❤

Quédate con nosotros y sigue #FirstDates4D en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/VTeVpckxNy — First Dates (@firstdates_tv) December 4, 2023

La cantante Lola Indigo se convirtió en su pilar más fuerte en la vida, pues la música de la madrileña le ayudó a salir adelante en algunos de los peores momentos de su vida. «Hace cinco años tuve TCA, anorexia y bulimia, llegué a pesar 39 kilos, y con su música me ha ayudado muchísimo, me aferré a su música», le confesó a Paula, su cita.

De hecho, Yesenia quiso grabar en su piel el rostro de la propia Lola Indigo. Un descubrimiento que, a priori, sorprendió a Paula debido a que no se esperaba que a su acompañante le gustase este tipo de música. Tras la cena, las solteras pasaron al reservado de First Dates para hablar con mayor intimidad.

Yesenia prefiere ser una persona alternativa siendo ella misma a ser una persona normal. Paula, su cita, es una chica muy sociable con la que comparte gustos, ¿se gustarán también? ❣ Preestreno de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕https://t.co/gPwLuxH980 — mitele plus (@miteleplus) December 3, 2023

Debido al ambiente que se había creado para ello, Yesenia sacó a la palestra el tema del sexo. «No me gusta que sean cariñosas, me gusta que me empotren», le dijo sin filtros. Una sinceridad que a Paula le gustó mucho. «Mira, eso sí te pega por las pintas», le respondió con humor.

«Somos las dos muy parecidas en eso», le admitió seguidamente. Al finalizar la cita, y como se veía venir, Yesenia y Paula estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en un segundo encuentro.