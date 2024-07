El equipo de First Dates continúa ayudando a sus participantes a encontrar el amor o, en ocasiones, intentándolo. Recientemente, el popular show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera recibió a Teresa, una catalana de 51 años que lleva sin pareja doce años.

El encargado de recibir a la comensal fue el propio presentador del formato, por lo que ella no dudó en comunicarle lo mucho que lo admira. «Me gustan como tú (Carlos Sobera), alto y educado», le dijo, sin filtros. Desgraciadamente para Teresa, el comunicador vasco no está disponible a nivel sentimental, ni tampoco era su cita de esa noche.

El equipo de Cuatro le presentó a Luis, un catalán de 63 años que se consideraba un hombre atractivo. La primera impresión entre ambos fue bastante acertada, pues los solteros dejaron claro que la atracción física era evidente. «Sus ojos hablan y transmiten», comentó él sobre Teresa.

Los participantes se dirigieron a la mesa del restaurante con el objetivo de tener un poco más de privacidad. Pero, antes de hablar de cualquier otro tema, la participante le contó que estaba en un grupo rociero. «Perdona, ¿eres católica?», le preguntó Luis. Un cambio de tema que dejó a la catalana de piedra.

Saliendo de su estupefacción, Teresa le admitió que era católica, pero no practicante. «De entrada a mí una persona muy católica me echa para atrás», comentó el soltero a las cámaras del formato. Por otro lado, y con el objetivo de aminorar la tensión del ambiente, la participante le contó que le apasiona bailar sevillanas.

«Era una persona muy tímida, excesivamente. En el habla creo que he evolucionado en mi timidez, pero en cambio en el baile, me gusta, pero no me suelto», respondió Luis. Pero, en un momento determinado de la cita, el soltero le hizo una inapropiada pregunta a Teresa, la cual la dejó muy desconcertada.

«¿Tú tienes deudas?», le preguntó el catalán. «¿Perdón? Sí, tengo una hipoteca», respondía ella asombrada. «¡Qué complicado me lo pones!», comentó él. «Eso ha sido muy heavy», dijo ella. «Yo no necesito a nadie para pagar. Yo no he dicho que no viva bien, he dicho que tengo una hipoteca», insistió Teresa.

Teresa sobre el comentario de su cita: «Para mí eso es una ofensa»

Pero, si la soltera pensó que ya nada podría sorprenderla en la cita, se equivocaba. Luis le aclaró que él quería encontrar a alguien solvente para no ser un «pagafantas». Unas palabras muy directas que a la participante no le hicieron nada de gracia. «Para mí eso es una ofensa. Quiero a alguien que viva conmigo, no a alguien para que pague mis caprichos», aseveraba la catalana.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Teresa lo tuvo claro. La participante se negó a seguir conociendo al catalán debido a que «no le habían encajado muchas cosas». Un rechazo que él no se esperaba. «Me sorprende, estaba convencido de que iba por el buen camino. Creo que es un error, pero ya está», sentenció Luis.