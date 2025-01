Continúan las emociones en First Dates, también en 2025. El popular show de citas a ciegas se convirtió en uno de los formatos televisivos más vistos de la pequeña pantalla el pasado año. Numerosos solteros acudieron al restaurante del amor con el objetivo de encontrar, de una vez por todas, a su media naranja. Un encuentro donde dos solteros que no se conocen de nada tienen un cita. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Siria. La joven es una artista 360 grados y estudiante que vive en Madrid. Antes era conocida bajo el nombre de Mercedes.

«Tenemos un estudio de música y producción mis amigos y yo y hacemos de todo. Vivo en una casa-estudio y nos dedicamos a todo el colectivo artístico. Lo mismo, me despierto, me bajo al taller y me pongo a hacer camisetas, vinilo o pintura… o me subo al estudio de arriba y me pongo a hacer animaciones, portadas, o hacemos el guion del siguiente clip… En el arte, siempre hay algo que hacer», dijo en su presentación. Así pues, la joven explicó que había acudido al programa de Cuatro con el objetivo de enamorarse de un hombre que le «moje las bragas» y que le ponga «cachonda».

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a la soltera a las puertas del local. De esta manera, y tras hablar con ella, acudió en busca del hombre que se convertiría en su cita ideal. Pero, lo que no se esperaba el comunicador era asustarse al conocer a David, la cita de Siria.

«Te voy a reconocer una cosa. Yo estaba así. De repente, me he girado, te he visto y me he llevado un buen susto», le dijo entre risas al joven. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a David, un zapatero de Elche que confesó que, a pesar de su peculiar apariencia, se considera el hombre «más normal del mundo».

Matías, el barman del local, se encontraba en la barra con Siria. Por ello, cuando vió a David, avisó a la soltera para que se girase. Siria, sin embargo, lejos de quedar encantada, se mostró muy disgustada. «En cuanto lo he visto entrar me he dicho: ‘no por favor’», confesó en uno de los totales.

Siria sobre su cita: «Cada uno le gusta lo que le gusta, pero no es para mí el estilo de lo que yo busco»

Siria no esta contenta con la elección de su cita. De hecho, tanto fue así que le dijo a Matías que ella no se iría a una «rave», palabra con la que hizo referencia a la apariencia del soltero. David, por su parte, sí se mostró muy contento con la elección de su cita.

«Me gusta. Me gusta el rollo que lleva ella», señaló. La velada comenzó y ambos estuvieron de acuerdo en conocerse. Pero, la soltera seguía sin ver con buenos ojos al comensal. «Cada uno le gusta lo que le gusta, pero no es para mí el estilo de lo que yo busco», dijo en privado.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, la soltera lo tuvo claro. David no era el tipo de hombre que quería en su vida, por lo que no aceptó seguir conociéndolo en una segunda velada. Su aspecto físico fue decisivo para ella. El soltero, ante ello, tuvo que aceptar su decisión. Por lo tanto, ambos regresaron a sus respectivas casas de la misma manera en la que llegaron: solteros.