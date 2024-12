No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega del programa, que se emitió el pasado lunes 30 de diciembre, pudimos conocer a Carmen, una mujer a la que todos llaman Menchu. Nada más cruzar la puerta del local no pudo evitar suspirar. Por si fuera poco, la comensal no dudó en sorprender a Carlos Sobera con un comentario de lo más inesperado respecto a su forma de vestir: «Parece que vas de comunión», espetó, sin miramientos.

Tras unos segundos, en los que el presentador de First Dates se quedó completamente descolocado, acabó haciendo la siguiente pregunta: «¿Quién, yo?». Una vez llegaron a la barra, Carmen continuó con su relato: «Te lo juro que parece que vas a ir de comunión hoy. Tú así con el traje, así tan formal. Te podías haber puesto más… para recibirme», aseguró. Después de este comentario, Carlos Sobera trató de cambiar de tema. De esta forma, quiso saber qué buscaba en un hombre. Fue entonces cuando la comensal dejó caer que hace mucho que no tiene relaciones sexuales: «Un amigo, porque, después de 18 años, las telarañas y los arácnidos abundan». Lejos de que todo quede ahí, Carmen aseguró que lleva nada más y nada menos que dos décadas «a base de mano y máquina». Un comentario que, desde luego, dejó sin palabras al propio conductor del programa que se emite en Cuatro.

Su cita para esa noche era Tino, un divorciado de 66 años que apareció en el restaurante más famoso de la televisión con una gran sonrisa. A pesar de todo, nada más saludarse, Carmen cortó la tensión que había en el ambiente con un nuevo comentario fuera de lugar. Y es que hizo saber que se parecía mucho a un primo suyo.

Pasando por alto ese detalle, Carlos Sobera acompañó a ambos a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. Carmen y Tino no tardaron en darse cuenta de que no tenían tantas cosas en común como hubiesen querido, ni mucho menos. Él reconoció ser muy ordenado y un amante de hacer todo tipo de planes, mientras ella se autodefinió como una «mujer más básica».

En la decisión final de First Dates, Tino dejó muy claro que no tendría una segunda cita con Carmen. Y todo porque no le gustaron varios de los comportamientos que tuvo durante la velada y, por si fuera poco, tampoco sintió atracción física. La soltera, por su parte, tampoco quería volver a cenar con Tino puesto que no pudo dejar de pensar en lo mucho que le recordaba a su primo. ¡El amor no triunfó!