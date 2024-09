Una soltera de ‘First Dates’ estalla contra su cita: «No sabe cómo tratar a una mujer»

Las emociones están garantizadas en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde dos desconocidos tienen una cita tras haber sido emparejados por un test de compatibilidad. Así pues, y con ganas de vivir la experiencia de primera mano, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Serafín, un leonés de 60 años. El soltero no ha tenido mucha suerte en el ámbito amoroso, por lo que decidió pedirle ayuda al equipo del programa. «Hoy en día las relaciones de pareja van a pique (…) Nadie se sacrifica, es todo muy superficial», dijo en su presentación.

Toda su vida la ha dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero, ahora, solo busca la felicidad. «Busco compromiso y me atrae una mujer que esté estilizada y se cuide», afirmó. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Magda, su cita. La soltera brasileña, de 55 años, vive en Granada y dejó claro que gustan los hombres altos. «Espero de la persona que esté conmigo que sepa su papel. Soy un poco antigua en el tema seducir porque yo vengo lista para seducir», dijo en su presentación del programa. Sin embargo, la primera impresión de ambos no fue la esperada.

«Físicamente no entra dentro de mi perfil porque se ve que es una mujer que no hace deporte de ningún tipo», comentaba el participante con disgusto. «Es bajito, pero puede sorprenderme», opinaba ella. A pesar de ello, Carlos Sobera acompañó a los solteros hasta le mesa con el objetivo de que se conociesen mejor. Pero, las diferencias no tardaron en surgir.

Mientras Serafín le contaba que era un gran amante del deporte, especialmente de la bicicleta, ella le dijo que prefería ir en la comodidad de un coche. Pero, cuando el participante le dijo a su cita que tenía cinco coches en propiedad, ella comenzó a dudar de su pasión por el ciclismo. «Yo a esta mujer la veo un poquito dominadora que te influye en tu carácter y pretende llevarte a su carácter», opinó el soltero en privado.

Debido a que fue él quien sacó el tema a la luz, Magda le preguntó qué tipo de coches tenía en casa. Pero, para su sorpresa, el soltero se negó en rotundo a contestarle esa pregunta. «Yo no me niego a contentar ninguna pregunta», le decía ella. «Pero ahí puedes pecar un poco de materialista», le replicaba él. «Me interesa saber si eres coleccionista y tienes un coche antiguo», explicaba la soltera sorprendida.

Serafín en First Dates: «Es una pregunta indiscreta para ver cuánto mide mi miembro viril»

Posteriormente, la soltera se interesó en saber cómo era el pasado amoroso de su cita y el número de conquistas que había tenido. Ante ello, Serafín se volvió a mostrar reacio a contestar, pero le dijo que no tenía una larga lista y que no llevaba la cuenta. «No es el momento, ni la situación adecuada para esta pregunta», le dijo tajantemente el soltero.

La velada estaba siendo muy tensa para ambos, pero todo empeoró cuando Magda le preguntó por el tamaño de su pie. «¿Cuánto mides de pie? Es una pregunta indiscreta para ver cuánto mide mi miembro viril», aseveraba él. Pero, lejos de mejorar la situación, todo empeoró cuando ambos fueron a pagar la cuenta.

Serafín no se mostró interesado, en ningún momento, en pagar la cuenta de su cita. Un gesto que molestó demasiado a la brasileña. «¿Qué mujer quiere pagar una cuenta?», decía. Ante ello, el soltero aseguraba que cuando preguntó estaba de acuerdo en pagar a medias. «Pienso que es bastante narcisista y no sabe cómo tratar a una mujer», sentenciaba ella.

En la decisión final de First Dates, y para sorpresa de todos, Magda sí quiso seguir conociendo a Serafín en una segunda cita. Eso sí, dejó claro que lo hacía para «darle la oportunidad de ser mejor». Sin embargo, Serafín no le dio tregua y la rechazaba sin miramientos. «La cultura de cada país es un mundo», sentenció el comensal.