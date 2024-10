First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa, tenemos una oportunidad de disfrutar de una nueva entrega donde otros tantos comensales acuden al restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a su media naranja. En una de las últimas entregas, Sergio se convirtió en uno de los protagonistas. Este madrileño de 36 años reconoció que lo que más solía llamar la atención de él era, indudablemente, su pelo: «La Policía cada vez que me ve con rastas me paran. La gente por la calle se me queda mirando», reconoció. Por si fuera poco, el comensal reconoció que era una persona muy sensible: «Te afecta todo, todo te afecta de una manera que a los demás les da igual y sufres más».

Si hay algo que le apasionaba en la vida era ayudar a la gente, por lo que tiene claro que su pareja tenía que tener sus mismos valores. Su cita para esa noche era Laura, una artista de 28 años que venía desde Úbeda (Jaén) y que, entre otras cuestiones, reconoció que se sentía verdaderamente orgullosa de haber tomado la decisión de no depilarse: «Voy a salir en el Libro Guinness de los récords porque voy a hacerme trenzas cuando crezca mucho». Nada más verle al llegar al restaurante de First Dates, la soltera llegó a una conclusión muy concreta: «Un hombre con rastas muy largas, estoy segura que va a ser una persona aventurera». La soltera, por su parte, no consiguió impactar a Sergio: «Mi primera impresión ha sido muy provocativa por la forma de vestir. Me la esperaba más hippie o modosita». Tras intercambiar unas primeras palabras, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada.

Laura aseguró que era vegana, por lo que para ella era verdaderamente fundamental que su pareja también lo fuese. Es por eso que se quedó verdaderamente impactada al descubrir que su cita en First Dates, en realidad, era todo lo contrario. Es por eso que ante las cámaras del programa reconoció lo siguiente: «Qué él no sea vegano me genera shock. Es importante para mí».

A pesar de todo, no tardaron en descubrir que tenían algo en común, y era su pasión por ayudar a los demás. «Soy voluntaria. Lo que hago es trabajar por hospedaje y así me he podido quedar y conocer un montón de gente y lugares», aseguró Laura, mientras que el madrileño quiso hacerle una pregunta muy concreta: «¿Qué haces en el voluntariado?».

«De todo, lo que me toque», comenzó diciendo la soltera, y añadió: «He hecho espectáculos y recitales de la historia de Argentina». Una confesión que gustó mucho al comensal: «¡Qué guay! Nunca lo había escuchado». Durante la conversación, el madrileño confesó otra de sus grandes pasiones, que era viajar. Algo que también tenía en común con Laura, que reconoció haber estado de gira por Argentina con un espectáculo: «Cuando acabó, decidí irme a Chile, Ecuador y Bolivia», aseguró.

En un momento dado de la velada, los comensales pasaron al reservado. Fue entonces cuando Sergio aseguró que, por el momento, no quería tener intimidad con Laura. Ella le brindó mucha tranquilidad: «No vamos a hacer nada que no queramos». Y añadió: «Lo noto muy nervioso y no quiero que esté incómodo».

El soltero, por su parte, quiso ir mucho más allá: «Te digo yo que si me lanzo, ella hubiera querido… pero no me ha llamado la atención». Llegó el momento de la decisión final en First Dates. Fue entonces cuando Laura se mostró dispuesta a tener una segunda cita con Sergio a pesar de descubrir que no era vegano. A pesar de todo, él se mostró en desacuerdo con volver a ver a la joven de 28 años. Entre otras cuestiones, porque no le había llamado la atención su físico, algo que hizo estallar a la soltera: «Cuando lo vea mi madre… ¡No sabes lo que te pierdes!».