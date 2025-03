First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado miércoles 19 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, pudimos conocer a Stéphanie, una modelo brasileña de 29 años que actualmente vive en Valencia. Entre otras tantas cuestiones, se definió de la siguiente manera: «Soy guapa, yo lo sé, mi madre me lo dice y las personas lo dicen». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Estoy en el mundo de la moda. Quedé en segunda posición en un certamen de la chica más guapa de Madrid». Además, confesó que llevaba prácticamente tres años viviendo en nuestro país.

«Vine para aprender idiomas, pero me enamoré de Valencia», reconoció. A pesar de todo, hizo saber al equipo de First Dates que no había tenido mucha suerte en el amor, ya que siempre había tenido relaciones sentimentales bastante tóxicas. «No tengo preferencia entre chico o chica, pero creo que busco un chico que sea inteligente y con una vida estable», pidió. Su cita para esa noche era Ahmed, un modelo marroquí de 30 años afincado en Castellón. Nada más llegar al restaurante, no solamente presumió de su físico, sino del enorme éxito que tenía entre las mujeres: «No hay día que no ligue con alguna chica», aseguró. La primera impresión de ambos no fue la mejor, no mucho menos. «Tan morena no me gusta. Yo soy moreno y moreno con moreno no pega. Si fuera una rubia blanquita estaría mejor…», comenzó diciendo el soltero al equipo del programa, y añadió: «No me ha tocado de las brasileñas más guapas».

Ella, por su parte, tampoco se quedó atrás con su valoración: «No es feo, pero tampoco es guapo». Segundos después, fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Desde el primer instante, los solteros se dieron cuenta de que tenían muchas cuestiones en las que no coincidían.

Un claro ejemplo lo encontramos cuando Stéphanie confesó que solamente había tenido una relación de pareja con una chica en Brasil. Algo que no gustó en absoluto al comensal: «¿Ah sí? ¿También te gustan lesbianas?», preguntó. Ella respondió con contundencia: «No es que me gusten más, depende de la persona».

Lejos de que todo quede ahí, Stéphanie fue más allá: «Tú puedes ser guapo y una chica guapísima, pero si ella me trata mejor y hay más química, me va a gustar más ella. No tengo una preferencia». Ante esta confesión, Ahmed se sinceró ante las cámaras del programa: «Yo ahí me he rajado. En mi religión no se puede… es hombre con mujer, si no es pecado».

La insistencia de Ahmed no pasó desapercibida para la brasileña: «Son preguntas idiotas y gilipolleces. Por mucho que tenga una religión, no voy a decir que eso es pecado. Suena un poco homofóbico». Tampoco estuvieron de acuerdo en otro aspecto de sus vidas, a pesar de que compartían profesión.

Para él era esencial llevar una vida saludable, combinando el ejercicio físico con una buena dieta. Ella era todo lo contrario: «Yo no soporto los gimnasios». Todo se complicó cuando Ahmed quiso sorprender a Stéphanie moviendo sus pectorales. La brasileña no daba crédito: «Está construyendo su cuerpo para después construir la mente», comentó, entre risas.

En la decisión final de First Dates, la soltera tuvo claro que no quería volver a coincidir con Ahmet. Él, con actitud chulesca, alcanzó a decir lo siguiente: «Como ha visto que no quiero nada con ella, quiere vender la moto». Stéphanie no dudó en mostrarse de lo más contundente: «Este tío tiene que ser un payaso, baila con los pechos y hace comedia». ¡No triunfó el amor!