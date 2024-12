Se acaba el año, por lo que el equipo de First Dates se encuentra recibiendo a los últimos solteros de este 2024 que quieren encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a nuevos participantes como Mari Paz. La comensal catalana, de 74 años, se presentó en el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de encontrar a un compañero de vida. Además, es una clara defensora del lema de ‘nunca es tarde para el amor’. Pero, antes de conocer al hombre que sería su cita, intercambió unas palabras con uno de sus mayores ídolos, que no es otro que Carlos Sobera.

«Tenía unas ganas de verte, eres mi amor platónico», le dijo la soltera, sin filtros. La participante le contó al comunicador vasco que era una gran admiradora de él y de su trabajo. De hecho, acudió al programa con su libro bajo el brazo para que se lo firmase. «Eres un hombre estupendo. Te sigo en todos los programas. Yo te quiero, te lo juro», le dijo. Una declaración de amor que dejó al presentador de Cuatro completamente impactado. Por ello, no dudó en darle dos besos.

Sin embargo, por mucho que adorase a Sobera, sabía que no estaba disponible y que había acudido a First Dates a conocer a su cita ideal. Mari Paz estaba en busca de un hombre «generoso, sincero y limpio». Por ello, se mostró muy contundente con el equipo de cámaras. «Soy generosa y buena persona y todos al mi alrededor tienen que estar bien porque sino yo no lo estoy», dijo.

Minutos después llegó Manuel, un soltero de 78 años que, casualmente, también era muy fan de Carlos Sobera. «Eres mi ídolo», ¡dijo al presentador nada más conocerlo. La elección de su cita fue muy acertada para la soltera. «Me ha gustado», confesó. Pero, lamentablemente, él no pudo opinar lo mismo.

«Me parece bajita, la encuentro muy arrugada, no me ha atraído», opinó. A pesar de ello, ambos aceptaron seguir conociéndose, por lo que se dirigieron hasta su mesa del restaurante. Un intercambio de palabras donde la soltera le habló de su pasión por la pintura al óleo. «La primera impresión que me ha dado es que era una persona sin cultura, pero cuando me ha dicho que pinta he pensado que quizás tiene cultura», aseveraba él.

La decisión final de Mari y Paz y Manuel

Un punto que tenían en común era el deporte. Mientras el catalán confesaba ser un apasionado del tenis, ella aseguraba que iba al gimnasio. «Se la ve una persona muy activa (…) Cuidado que hay que conocer a esta mujer», destacó Manuel, cada vez más sorprendido.

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, pues la conexión y complicidad entre los solteros era cada vez más evidente. «Me río mucho con él y eso es importantísimo», afirmaba ella. «Quiero a alguien para juntarnos, para llamarnos, salir algún día… De momento, yo me valgo por mi misma», le dijo la catalana sobre lo que quería en el amor.

«La mujer está bien. Quiere lo mismo que yo», aseguraba él. Por ello, en la decisión final de First Dates, los solteros no tuvieron dudas. Ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita fuera del programa.