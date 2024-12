La pasada noche del 4 de diciembre, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a los nuevos participantes de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción ideal de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Pues, aunque la velada será grabada para la televisión, cuenta con la ayuda de un exhaustivo y profesional test de compatibilidad. Una aventura única donde solteras como Ana han querido vivir la experiencia de primera mano. La empresaria jubilada, de Cádiz, se presentó como una mujer muy aventurera. De hecho, estuvo un tiempo viviendo en Alemania, país donde se casó.

«Acabo de venir de Vietnam. Un mes me he tirado allí. He estado en China, en Perú, en los Balcanes… Yo puedo estar comiéndome un bocadillo en un escalón y puedo estar en el hotel más lujoso que haya», le comentó a Carlos Sobera, el presentador del formato. Por ello, había acudido al programa del amor con el objetivo de encontrar a un hombre con el que conectar y recorrer el mundo. Fue entonces cuando la organización le presentó a Manuel, un funcionario jubilado de Granada que se presentó como un fanático de Raphael.

«Siempre he sido una persona que me gusta hacer mi propio show. Me gusta la espontaneidad», dijo en su presentación. Asimismo, y como no podía ser de otra manera, nada más ver a su cita, Manuel se animó a cantarle unos versos del tema Mi gran noche. Pero, este gesto por parte del soltero no le sentó muy bien a Ana.

«¡Ay! ¡Qué vergüenza!», exclamó al ver lo que estaba haciendo Manuel. Sin embargo, él, por su parte, se quedó encantado con ella. «Es una mujer muy atractiva, guapa, tiene buen cuerpo», dijo. Posteriormente, Carlos Sobera acompañó a la pareja hasta la mesa del restaurante. De esta manera, los comensales pudieron hablar de diversos temas y conocerse mejor.

«Muchas veces le digo a la gente cantando las cosas. Son mis cosas naturales, no es porque en un circo. En cualquier momento, me sale Raphael como me sale otro cantante. En este caso me sale Raphael porque tiene unas canciones muy de amor y desamor», le contó el participante el equipo de First Dates. Pero, Manuel no paraba de hablar de su artista favorito, una situación que comenzó a incomodar a la soltera.

Ana a su cita de First Dates: «Manuel, para una segunda cita no te veo»

«No me gusta que me cante tanto. Otra cosa es que supiera cantar. Una persona que coge una guitarra, me cante y encima me compone… Eso me vuelve loca», confesó ella en uno de los totales. Luego, antes de dar su veredicto final, ambos se trasladaron hasta el reservado del programa.

Sin dudarlo dos veces, Manuel se animó a cantar varias canciones en karaoke. «Se cree que canta bien porque seguramente que la gente lo aplaude y lo felicita. Manuel, eres un monstruo… Entonces se engrandece», señaló Ana. Así pues, en la decisión final de First Dates, la soltera lo tuvo claro.

Ana no había sentido ningún tipo de chispa con Manuel, por lo que fue honesta con él. «Manuel, para una segunda cita no te veo», le dijo. Una postura con la que el participante estuvo de acuerdo, pues también rechazó seguir conociéndola.