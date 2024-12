No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, noche tras noche, en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo hace un excepcional trabajo pero, a su vez, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En la nueva entrega de First Dates que pudimos disfrutar el pasado miércoles 3 de diciembre, pudimos conocer a Rachel. La comensal, que actualmente vive en Sevilla, confesó ser una gran aventura, por lo que dejó claro que quería encontrar a un hombre con el que poder «compartir muchas experiencias». Además, es deportista y practica el vóley playa cada vez que puede hacer una escapada al Algarve portugués.

Una oportunidad para disfrutar de su pasión pero, sobre todo, para conocer personas de todo el mundo: «Hay gente que se compra una casa de tres millones, gente que se compra un yate… Es un tema interesante porque tengo la oportunidad con gente que tiene mucho dinero y yo no tengo tanto», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Su cita para esa noche fue Emmanuel, un conserje y publicista que se define como un hombre «muy sensiblero». En cuanto vio a la comensal, el soltero no pudo evitar quedarse impresionado: «Rachel es una chica súper linda, súper guapa. De hecho, no me quise quedar mirándola para no ser un degenerado, pero, por favor…», reconoció en los totales. Rachel, por su parte, no tuvo una buena primera impresión de él: «No sé… No ha sido tampoco un flechazo de mirarnos a los ojos. Tampoco he visto una atracción de él hacia mí»

Por si fuera poco, añadió: “Normalmente, cuando conozco a alguien y hay conexión, se nos cruzan las miradas desde el hola”. Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que ambos tenían reservada para disfrutar de la velada. Fue entonces cuando los solteros aprovecharon para intentar conocerse un poco más. “Me gusta mucho su trabajo, porque tiene mucho en común con lo que yo hago y creo que podemos conectar mucho en eso”, aseguró Emmanuel.

Conforme iba conociendo más detalles sobre ella, más se iba enamorando. ¡Había sido un flechazo! Pero, desde luego, no era la persona que Rachel estaba buscando ni muchísimo menos. Tanto es así que, en un momento dado de la cita en la que el soltero le estaba haciendo una confesión, su cara era un auténtico poema. «Me ha costado entenderle», aseguró ante las cámaras del equipo del programa.

La decisión final llegó y, con ello, Rachel aprovechó para dejar muy claro que Emmanuel no era lo que persona que buscaba. Algo que no era una sorpresa ya que, en diversos momentos de la cita, la business development manager se mostró realmente ausente. Por lo tanto, no quiso tener una segunda cita con el soltero. ¡Tendrá que seguir buscando el amor fuera de First Dates!