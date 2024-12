No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad puesto que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Pero no solamente eso, sino que también son cada vez más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En la nueva entrega de First Dates, que disfrutamos el pasado martes 3 de diciembre, pudimos conocer a Deyanira. Se trata de una soltera de 37 años de Madrid que no dudó en hacer una confesión a Carlos Sobera: «Sólo me he enamorado una vez en mi vida». Y añadió: «Estuve con el padre de mi hijo y, gracias a Dios, ya no».

Lejos de que todo quede ahí, Deya quiso ir mucho más allá: «Hace cuatro años que no… Tenemos relación de padres, pero ya salió sentimentalmente de mi vida». Es por eso que reconoció al presentador que, después de todo lo vivido, se muestra profundamente abierta al amor: «Me gusta un hombre que aporte». Su cita para esa noche fue Santiago, un hombre que se definía como «amigo de sus amigos». Las primeras impresiones entre ambos fueron bastante buenas. De hecho, el soltero de 44 años se sinceró al respecto ante las cámaras del equipo de First Dates: «Mi primera impresión de ella es que es alta y con unos ojos muy expresivos. Es realmente guapa», reconoció el madrileño. Poco después, tras intercambiar algunas palabras, Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta la mesa que tenían reservada en el restaurante más famoso de la televisión para poder disfrutar de su velada.

Debemos tener en cuenta que la cita fue de maravilla puesto que no solamente descubrieron que tenían muchas cosas en común sino que el flirteo estuvo presente en todo momento. A pesar de todo, para evitar cualquier tipo de equivocación y suposición, Deya aclaró que ella lo que buscaba era una «relación estable».

«No tengo tiempo para jugar, sinceramente. Ya juego conmigo», hizo saber la soltera a Santiago. Lejos de que todo quede ahí, ante las cámaras de First Dates, ella se sinceró sobre el aspecto sexual: «Algo que no le he contado que le espera es que necesita ir al gimnasio y tomar muchas vitaminas, porque soy una persona a la que le gusta mucho el sexo».

Y añadió: «He tenido problemas porque me han llamado ninfómana, cosa que no soy. A ver, tengo que explicarlo. Me gusta a todas horas y en todo momento, obviamente, si tengo pareja». Lejos de que todo quede ahí, la soltera madrileña confesó que tenía nada más y nada menos que 7 juguetes sexuales.

En un momento dado de la cita, los dos solteros pasaron al reservado del restaurante. Fue en ese lugar donde ambos se dieron un apasionado beso. Algo que gustó especialmente a Deya: «Besa muy bien, voy a estar muy complacida», reconoció. Llegó el instante de la decisión final en First Dates. De esta forma, los dos dejaron muy claro si querían tener una segunda cita con el otro. «Evidentemente, me gustaría», reconoció el madrileño. Ella estuvo de acuerdo: «Me encantaría, estaría lindo volver a ver esos ojazos».