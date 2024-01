Una soltera de ‘First Dates’ busca a su ‘Chayanne’ y se lleva un chasco: «Se parece a Jesús Gil»

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa, tenemos una nueva entrega en la que diversos comensales se muestran dispuestos a encontrar a su media naranja.

Dos de los protagonistas de los últimos programas de First Dates han sido Sole y Antonio. La almeriense de 58 años llegó al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su «Chayanne». Además, confesó lo que quería encontrar en su pareja: «Que baile, que tenga el culo duro, que me coja para arriba y para abajo y me vuelva loca». Además, confesó que ha estado casada hasta en dos ocasiones.

Su cita para esa noche fue Antonio. El murciano, de 61 años, se definió como un hombre clásico pero con la mente abierta. La primera impresión de ambos no fue la esperada, puesto que Sole se llevó un tremendo chasco al verle entrar al restaurante: «Le veo antiguo. Este hombre no se parece a Chayanne, se parece a Jesús Gil».

El chasco de Soledad al ver entrar a su ‘Chayanne’ por la puerta: “Se parece a Jesús Gil” #FirstDates2E https://t.co/lytnDPCRru — First Dates (@firstdates_tv) January 2, 2024

Antonio, por su parte, no tardó en comentar con el equipo de First Dates qué le pareció su cita: «Me hubiera gustado un poco menos de caderas pero, en general, me ha agradado». Laura Boado se encargó de acompañar a los dos a la mesa para que pudieran empezar a conocerse mejor.

El murciano empezó a hablar de lo mucho que le gustaban los barcos, aunque reconoció no tener ninguno. Ella fue contundente: «No me gustan los barcos, porque me mareo». Acto seguido, el comensal hizo mención a la lejanía entre Almería y Murcia, mientras que la soltera reconoció que no le parecía tanta distancia: «Pero bueno, para mí está muy lejos».

Antonio continuó hablando, en esta ocasión, sobre los diversos problemas que le había dado el coche. «A mí que me importa», declaró Sole al equipo de First Dates. Definitivamente, no estaba ante el hombre que estaba buscando: «Aparte de no ser muy agraciado, mucha labia no tiene». En la decisión final de First Dates, la almeriense rechazó a Antonio, entre otras cuestiones, por no ser ese «Chayanne» que tanto anhelaba.