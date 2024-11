No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los comensales que dan el paso de acercarse hasta el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. En la nueva entrega del programa pudimos conocer a Mayte, una madrileña de 54 años que trabajaba como promotora musical. Entre otras cuestiones, reconoció que a lo largo de su vida no había tenido mucha suerte en el amor: «No hay nadie suelto y he dicho voy a First Dates a ver si queda alguno».

Su objetivo era encontrar a una persona empática, que sepa escuchar y que sea resolutiva: «Quiero salir del mundo del canalla que me rodea. Tengo un imán al canalla y me encantaría conocer a una persona sencilla». Su cita para esa noche era Alejandro, un modelo de 60 años que, entre otras cuestiones, aseguró que todo el mundo tomaba a risa su profesión: «No se lo creen porque se imaginan a alguien que desfila por las pasarelas y eso de momento no lo hago». La primera impresión de ambos solteros fue muy buena: «Me ha gustado. Es una persona que, de primeras, te atrae». Nada más pasar a la mesa que tenían reservada para la ocasión, el soltero reconoció que le apasionaba vivir en diferentes ciudades: «Vivo en Copenhague. 2025 va a ser distinto… Más que vivir, es dónde distribuyo mi tiempo». Además, no tardaron en sincerarse respecto a sus profesiones.

Mayte aseguró que no solamente era promotora musical sino que, además, también trabajaba como representante. Algo que fascinó al comensal, puesto que justo estaba intentando buscar un representante. A pesar de los esfuerzos, ella no entendía por qué necesitaba uno. Fue entonces cuando Alejandro se sinceró: «Soy modelo y extra de películas». Algo que provocó que la soltera no pudiese evitar romper a reír: «¿Me estás vacilando?».

Fue entonces cuando él quiso explicar su historia: «Fue un regalo que me llegó porque en Estados Unidos estaban también en un confinamiento tan brutal como en España. Los estudios de Hollywood cerraron y transfirieron muchos de los trabajos de publicidad a Copenhague. Buscaban un perfil latino, alguien que hablase español».

Incrédula, Mayte volvió a lanzar una pregunta: «¿Me lo estás diciendo en serio?». Poco después, durante la velada, Alejandro dejó caer que su cita era «pija», algo que no sentó para nada bien a la comensal: «Los pijos me llaman rockera y los rockeros me llaman pija». Y fue más allá: «Con lo cual, quiero decirte que me gusta que los hombres me miren por dentro porque estoy muy harta de que la gente no me haya conocido bien».

En la recta final de la cita, los solteros no conseguían ponerse de acuerdo a la hora de pagar la cuenta. Mayte se mostró muy molesta: «No me ha gustado que no me diga ‘yo te invito’». Es por eso que en la decisión final de First Dates, a pesar de que él se mostró dispuesto a tener una segunda cita con ella, la soltera rechazó la propuesta, alegando que no era su prototipo. ¡El amor no triunfó en esta ocasión!