Sofia Suescun ha empezado el nuevo año 2022 con un cambio radical que ha querido compartir con todos sus seguidores. La influencer, que lleva casi un año alejada de la televisión, no deja de sorprender. En esta ocasión, ha decidido cortarse su larga melena morena para lucir el corte que está más de moda ahora: la media melena.

Si bien la pamplonesa ya ha demostrado su faceta más camaleónica a través de sus redes sociales, recordemos que hace unos meses le pudimos ver luciendo una peluca rosa que no dejó indiferente a nadie, ahora la joven ha apostado por un cambio real.

A través de un reels en Instagram, Sofia Suescun dio la bienvenida al nuevo año mostrando su radical cambio de look. Un cambio que fue aplaudido por varios rostros conocidos como Paula Gonu o la mismísima Cristina Cifuentes.

Un cambio del que ella misma se ha sorprendido, pues en varias ocasiones ha asegurado que su larga melena era su bien más preciado. Además, Suescun quiso regalar a sus seguidores el impactante momento en el que le cortaron el pelo.

Para este look, se puso en manos de sus estilistas Ismael Bachiller y Miguel Bling. «Creo que no estoy preparada», afirmaba al comienzo del vídeo, con un nerviosismo más que notable. «Estoy sudando, me va el corazón a mil», confesó.

Sin embargo, ya no había retorno. El peluquero Miguel Bling se había puesto manos a la obra y ya había comenzado a cortar su pelo. «Estoy loca, no se por qué hago cosas raras», se lamentaba Suescun. Un cambio que parece no haberle disgustado del todo, pues ahora luce con orgullo su media melena.

Además, sus seguidores han querido transmitirle lo bella que luce con este nuevo look. «Hice esto hace un año y me creció el doble. Si lo cuidas tendrás un cabello espectacular», afirmó una seguidora. Por el momento, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ ha confesado que ha sido su mejor elección en este nuevo año.