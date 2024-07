Sofía Suescun se sincera sobre Kiko Jiménez en ‘Supervivientes All Stars’: «Antes no era tan rata»

Sofía Suescun y Marta Peñate, en los últimos días, han experimentado un sorprendente acercamiento en Supervivientes All Stars. A pesar de que no ha durado mucho, lo cierto es que se han realizado varias confesiones. Entre ellas, la de Pamplona se sinceró como nunca sobre su actual pareja, Kiko Jiménez, y su madre Maite Galdeano.

Entre otras cuestiones, la ganadora de Supervivientes 2018 quiso pronunciarse sobre el carácter de su madre: «Es demasiado exigente. Mi hermano tampoco es un cabra loca, como no tengas las ideas como ella quiere…» Además, la joven reconoce que está convencida de que ese carácter se le ha pegado, en cierta manera, a su actual pareja.

Sofía Suescun habla sobre Kiko Jiménez en Honduras: «Antes no era tan rata ni tan ahorrador» #TierraDeNadieAllStars5 https://t.co/RLaA4l6tSF — Supervivientes (@Supervivientes) July 23, 2024

«Aunque Kiko no lo quiera reconocer, poco a poco ha ido cogiendo un montón de rasgos de mi madre», comenzó diciendo Sofía Suescun. Acto seguido, fue mucho más allá: «Kiko antes no era tan rata ni tan ahorrador», reconoció. Una confesión que, como era de esperar, no dejó absolutamente indiferente a nadie.

Fue entonces cuando la concursante de Supervivientes All Stars aseguró que, en muchas ocasiones, es precisamente ella quien tiene que mediar entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano: «Yo no tengo ni derecho a enfadarme, no me puedo permitir ese lujo». Y añade: «Mi propósito es intentar que la discusión no estalle y calmar las aguas con uno y con el otro. Cuando me cabreo aquí no te pienses que estoy a gusto, en mi casa soy todo lo contrario».

Kiko Jiménez reacciona a la confesión de Sofía Suescun: «Nos hemos dado cuenta de que somos muy parecidos»

En el plató de Supervivientes All Stars, y tras ver las imágenes en las que la concursante se sinceraba sobre Maite Galdeano y Kiko Jiménez, éste no tardó en pronunciarse. «Nos hemos dado cuenta de que somos muy parecidos», comenzó diciendo, y añadió: «Yo soy previsor. No soy tacaño porque soy muy espléndido, lo que pasa que miro mucho por un duro».

«Yo vivo en mi casa, tengo mi propia economía más que solvente», explicó el defensor de Sofía Suescun en el plató de Supervivientes All Stars. Además, aprovechando la ocasión, el andaluz no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Vivimos cada uno en su casa, yo la quiero tal y como es y acepto que viva con Maite. Estamos casi todo el día juntos, vivimos muy cerca».

Sofía Suescun, entre los nominados de esta semana

El pasado lunes, saber que Lola era la nueva expulsada de la edición, los concursantes de Supervivientes All Stars se enfrentaron a la prueba de líder -menos Logan Sampedro tras ser sancionado por la organización-, consiguiendo Marta Peñate la ansiada inmunidad en Playa Leyenda.

De esta forma, Sofía Suescun se convirtió en la nominada del grupo junto a Alejandro Nieto, después de que Marta Peñate deshiciera el empate entre el andaluz y Jorge Pérez. Acto seguido, la canaria quiso meter en esa temida lista a Logan Sampedro. Por lo tanto, uno de los tres se quedará a las puertas de la esperadísima gran final de Supervivientes All Stars.