Sinéad O’Connor: sale a la luz la verdadera causa de la muerte de la cantante irlandesa

Sinéad O’Connor se convirtió, con el paso de los años, en una de las cantantes irlandesas más queridas en todo el mundo. Siempre destacó por su voz pero, sobre todo, por su preciosa forma de llegar al corazón de miles de personas a través de las historias que reflejaba en todas y cada una de sus canciones.

Hace poco más de un año, el mundo despertó con la triste noticia de la muerte de Sinéad O’Connor. Este trágico suceso llegó tan solo un año y medio después de que el hijo de la cantante tomase la decisión de quitarse la vida con tan solo 17 años. En su día, y para evitar cualquier tipo de rumor al respecto, se dio a conocer que la artista de 56 años había fallecido por causas naturales.

Es ahora cuando se ha hecho pública la autopsia, por la que se han conocido todos los detalles de su fallecimiento, tras la publicación por parte de The Sun de una copia del certificado de defunción. Se trató de nada más y nada menos que «una exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior».

Sinead O’Connor’s cause of death revealed as COPD, asthma https://t.co/MYApInLJcJ

