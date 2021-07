Shakira es una gran referente en la industria musical y en el género pop, pues sus trabajos han sido conocidos por diversas generaciones. Esto, llevo a la colombiana en 2010 a realizar la canción más representativa del mundial de Sudáfrica, ‘Waka waka’, en cuya grabación del videoclip conoció a su pareja Gerard Piqué.

Durante los inicios de la relación entre el futbolista y la cantante, muchos seguidores mostraron dudas acerca de la continuidad de esta, pero lo cierto es que los años pasan y la pareja sigue viviendo una situación de puro amor. La artista y el deportista español muestran cada día una complicidad increíble, que se extiende a su vez a los círculos familiares, al menos se pudo apreciar en Shakira.

La relación entre la intérprete de ‘Can’t Remember to Forget You’ y su familia política es tan buena, que incluso se permite hacerle guiños públicamente. Pues, esto es lo que sucedió hace escasos días, cuando la colombiana repasó para ‘Vogue México’ sus estilismos más arriesgados de los últimos tiempos.

Uno de estos estilismos, consistía en un corte de pelo que la artista lució en 2012 y del cual no parece sentirse muy orgullosa en ningún aspecto. “Uy, qué mal. Qué mal corte de pelo. Esto fue consejo de mi suegra, que me dijo: ‘Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado’. El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos” dijo entre risas la cantante.

Además, la artista se convirtió en modelo para protagonizar la portada de ‘Vogue México’. “Como una de las latinas más icónicas en la industria musical ha aprendido a evolucionar, ser fiel a ella misma, reinventarse y a mirar a sus raíces mientras logra grandes proezas, evocando así, su propia bandera de libertad. Ella es la protagonista de nuestra portada para Vogue Julio” escribía la revista en sus redes sociales.