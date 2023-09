Shakira pone fecha de lanzamiento a ‘El Jefe’, su nuevo single

Shakira está de vuelta, y tiene un nuevo hit entre manos. La artista colombiana se ha propuesto seguir haciendo historia en la música, y tras su renacer musical, ha anunciado la fecha de lanzamiento de su esperado nuevo single.

Fue la propia cantante la que dio la exclusiva de que su próximo tema se llamaría El Jefe. A través de una entrevista ante las cámaras de los premios MTV VMAs, donde se coronó con una legendaria actuación de diez minutos en la que repasó sus grandes éxitos, Shakira reveló la esperada noticia.

Ni siquiera Taylor Swift podía contenerse en su asiento y bailó y cantó como una auténtica fan de Shakira. Sus hijos la arroparon y junto a Karol G se subió al escenario para recoger el Premio a Mejor Colaboración por su trabajo en TQG, pero antes de todo eso, Shakira reveló la fecha de lanzamiento de su nuevo single.

NEW MUSIC 🎧 | Shakira will be featured in a new collaboration called «El Jefe» – out Sep. 20! pic.twitter.com/o4LNXIUfRo

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023