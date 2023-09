La famosa cantante Shakira protagonizó un momento estelar durante la gala de la MTV VMAs 2023 cuando cantó su famosa canción de Bizarrap que se refiere a su ex pareja, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Ahora bien, el protagonismo no sólo se lo llevó la artista colombiana. Taylor Swift, acaparó las miradas de los presentes bailando el estribillo de la conocida canción feminista. «Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», repetía Swift a pleno pulmón mientras bailaba.

El video de la cantante norteamericana interpretando a Shakira se ha vuelto viral en redes sociales donde ha alcanzado más de 500 mil visualizaciones y miles de reacciones por parte de los internautas. «Me la estoy imaginando aprendiendose eso y buscando el significado en google», ha escrito un usuario. «La Taylor: muy bonita la música tercermundista pero ¿Qué dice?», ha bromeado otro.

Me la estoy imaginando aprendiendose eso y buscando el significado en google — Damiana (taylor’s version)🦋 (@dami8pro) September 13, 2023

La Taylor: muy bonita la música tercermundista pero,Qué dice? 👍 — Ggh (@ggh043) September 13, 2023

En cuanto a Gerard Piqué, a quien se alude directamente en la pieza de su ex pareja, el futbolista publicó este miércoles a través de sus redes sociales dos mensajes enigmáticos horas después de la celebración de la gala de la MTV que muchos han achacado a su extinta relación con Shakira. «A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo», escribió mientras que en otra publicación posteó la imagen de un ave fénix, el animal mitológico que representa el renacimiento personal.

A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 13, 2023

Taylor Swift en España

Taylor Swift ha hecho una pausa en su gira mundial The Eras Tour, para asistir a la boda de unos amigos en España. La artista estadounidense, que en mayo de 2024 actuará en el Bernabéu, ha estado en Mallorca, y aunque quiso pasar desapercibida y no hay imágenes de su visita a nuestro país, uno de los invitados al enlace lo ha filtrado sin querer.

La visita de Taylor Swift tuvo lugar a principios de este mes de septiembre. Una visita fugaz cuyo motivo fue la boda de la actriz Joey King, con el director Steven Piet, con los que la artista estadounidense mantiene una gran amistad.

La actriz y el director se conocieron en el rodaje de la serie The Act y comenzaron su relación sentimental en el año 2019, tres años después se comprometieron y finalmente, este mes se han casado en Mallorca, en la Fortalesa, una espectacular finca ubicada en Pollença, que en los últimos años ha acogido enlaces de numerosas celebrities.

«Estábamos buscando algo único y privado que pareciera grandioso, pero íntimo al mismo tiempo», explicó Joey King a la revista Vogue sobre su enlace: “Encontramos La Fortaleza en Mallorca y parece la versión española de El gran Gatsby. Es histórico sin estar anticuado. Se sintió atemporal, de la misma manera que sentimos nuestro amor mutuo».

Sabrina Carpenter, íntima amiga de Joey King, fue otra de las celebrities que asistió al enlace. Además, la artista estadounidense cantó en sueco en su boda: «No sé si tengo las palabras para decir lo que significa para mí y para Steven que Sabrina nos cantara hasta el altar. La canción que elegimos fue en sueco… Sabrina no habla sueco… Sabrina realmente debe amarme», respondió King.

En cuanto a Taylor Swift, aunque no hay imágenes de la artista en la boda, el actor Rob Lowry compartió un carrusel de imágenes del enlace en su cuenta de Instagram y se le coló una imagen de la organización de las mesas de invitados en las que se puede ver el nombre de Taylor Swift y de su hermano, Austin Swift, confirmando que ambos acudieron al enlace.