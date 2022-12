‘Servir y proteger’, capítulo 1354: Yolanda, incapaz de superar la ausencia de Iván

No es ningún secreto que Servir y proteger, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1353 donde, entre otras cuestiones, Cata se muestra verdaderamente celosa ante la complicidad de Isma e Iris.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 1354 de Servir y proteger. De esta manera tan concreta, observamos cómo la policía de Distrito Sur está inmersa en la investigación del robo de unas botellas de vino muy caras. Y todo después de la denuncia que ha interpuesto un hostelero.

Este es el motivo por el que los agentes de la comisaría del barrio deciden comenzar a seguir el rastro de una posible venta en el mercado negro. Todo ello sin tan siquiera imaginar que, detrás de este robo, se esconde algo mucho más complicado. Algo que podría marcar un antes y un después en sus vidas.

Como siempre decimos por aquí: hay que hablar las cosas. E Isma e Iris no dudan en hablar del beso. Está claro que están en puntos diferentes, pero… todo punto puede tener su encuentro, ¿no? 😜 @galoberta @hamza_aslani #ServiryProteger pic.twitter.com/arsdFUKf6D — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 14, 2022

Lejos de que todo quede ahí, observamos que Yolanda se ve incapaz de olvidarse de Iván, a pesar de los constantes esfuerzos. Hasta tal punto llega la cosa que, en numerosas ocasiones, le llama por teléfono esperando una respuesta. Algo que, desde luego, ha generado muchísima preocupación en su entorno.

María y Néstor, debido a las circunstancias, tienen serias dudas sobre si celebrar o no su primer aniversario. Sea como sea, es más que evidente que se han convertido en una de las parejas más consolidadas que han pasado por Distrito Sur.