‘Servir y proteger’, capítulo 1341: Vega descubre que Pilar está enamorada de ella

No es ningún secreto que Servir y proteger, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 1340 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Lorenzo ha terminado convirtiéndose en la peor pesadilla de Cata.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1341 de Servir y proteger. Así pues, observamos cómo la actitud de Yolanda preocupa muchísimo a Claudia Miralles. Lo cierto es que la oficial de policía ha regresado a su puesto de trabajo, pero lo ha hecho con un objetivo.

¿En qué consiste? Llevar a la cárcel al joven que acabó con la vida de Iván. La joven, por su parte e inevitablemente, ha comenzado a notar cierta hostilidad por parte de muchos de sus compañeros. Todo ello mientras Hanna empieza a darse cuenta del extraño comportamiento que tiene Pilar con Andrea Vega.

Y, al final, Yolanda ha explotado. De la peor manera y con las peores formas. No la justificamos pero la entendemos. Nos encantaría poder darle un abrazo, de los que curan… @TdeBlume @NataliaRo92 #ServiryProteger pic.twitter.com/Vaq6wAX63i — Servir y Proteger (@SyP_tve) November 18, 2022

Para ella, es más que evidente que la funcionaria tiene ciertas intenciones con la ex inspectora de policía que van mucho más allá que una simple amistad. Gael se muestra verdaderamente dispuesto a la hora de trabajar, mano a mano, con Lorenzo. Lo hará si deja en paz a su hija. Como era de esperar, el narcotraficante no tarda en aceptar el trato.

Por si fuera poco, Lorenzo no ha dudado en enviar a su hermano, un par de días, fuera de la ciudad para que haga un trabajo para él. A pesar de todo, lo que realmente importa es que se trata de un plan para poder acercarse, aún más, a Noemí. Y es que la mujer siente que su marido le está abandonando, y no tarda en hacérselo saber a Lorenzo.

El empresario la apoyará, consiguiendo su objetivo. Hanna decide hablar personalmente con Vega para ponerla al tanto de todas y cada una de sus sospechas. Es entonces cuando Andrea decide acercarse a Pilar, haciéndole saber que no le importaría tener una relación con ella. La realidad es que todo es un plan para que la funcionaria no se vaya de su lado. No te pierdas los próximos capítulos de Servir y proteger, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.