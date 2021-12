‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en los últimos años. El pasado lunes 27 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1117 donde vimos cómo Sheila consiguió evitar que Darío matase a un hombre.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1118 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, somos partícipes de cómo la policía de Distrito Sur sigue investigando el caso de maltrato animal que involucra, de lleno, a un cuidador de perros. Néstor y Lidia han comprobado que el hombre tiene unas instalaciones ilegales donde mantenía a los propios animales en condiciones pésimas.

La llegada de Nino a Distrito Sur ha provocado un giro de 180 grados en la vida de Rubén y Martina. Los dos creían que todo había terminado con la muerte de Ginés Pozo, ¡pero nada más lejos de la realidad! El hombre de confianza del mafioso está dispuesto a seguir blanqueando el dinero del cobre a través de la inmobiliaria.

Por ese mismo motivo, el matrimonio trata de encontrar la manera de romper todo tipo de vinculación con Nino. Después de pensarlo mucho, parece que Martina tiene la solución. Aitor se convierte en protagonista por haber dado un diagnóstico erróneo, algo que hace saltar las alarmas en Antonio.

Tanto es así que el médico no tarda en ponerse en contacto con Claudia Miralles para hacerle saber que no cree que Aitor sea médico. Sheila vuelve a ser una de las grandes protagonistas puesto que, después de meditarlo mucho, toma la decisión de sincerarse con Espe. De esta manera, le hace saber todo lo sucedido con Darío y que, desde entonces, no tiene noticias de él.