Es más que evidente que, con el paso del tiempo, ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está ofreciendo. Recientemente tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1071 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Claudia Miralles intenta que María se olvide, para siempre, de Fernando Quintero.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1072 de ‘Servir y proteger’. María, tras haber presenciado el contundente enfrentamiento entre Claudia Miralles y Fernando Quintero, ha tomado la decisión de alejase poco a poco del empresario. La hostelera, finalmente, apuesta por su noviazgo con Néstor Cepeda.

Tanto es así que esa misma noche terminan haciendo el amor. Lara, por su parte, se ha dado cuenta de que no quiere dejar, bajo ningún concepto, la UFAM. Aunque eso implique tener que dejar Distrito Sur. Por suerte, ha encontrado una plaza vacante en Ibiza, que es donde vive su madre. Por lo tanto, no duda en aceptar la oferta.

María (@pepaaniorte) y Néstor. Néstor y María. No decimos nada y lo decimos todo 😊 #ServiryProteger pic.twitter.com/5RkmkNHmTa — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 19, 2021

Lara se ha mostrado realmente emocionada por esta nueva etapa en su vida. Por lo tanto, se despide de sus compañeros de la comisaría de Distrito Sur, en especial Iván. Al fin y al cabo los dos han vivido momentos preciosos que jamás olvidarán. Víctor Salas continua inmerso en encontrar al ladrón de la inmobiliaria.

Es entonces cuando el hombre de confianza de Fernando Quintero no solamente ha conseguido saber que se trata de Jesús, sino que también ha hecho que confiese todo. Por fin el joven ha devuelto todo el dinero robado a sus tíos. Ahora bien, ¿cuál será la reacción de Ginés al ver todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con su dinero?

Vega, por su parte, no duda en seguir presionando a Jota para que saque algún tipo de información a Beatriz que tenga una estrecha relación con ese negocio de tráfico de armas que Eva y Fernando Quintero tenían. El joven no quiere seguir formando parte de este juego, por lo que le ofrece conseguir información del empresario, directamente. Todo ello a cambio de dejar en paz a la dueña del Moonlight. ¿Aceptará? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.