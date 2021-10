‘Servir y proteger’, con todas y cada una de las entregas, continúa sorprendiéndonos. ¡Y de qué manera! El pasado lunes 18 de octubre hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1070 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo a Yolanda se le acababa el tiempo para tratar de conseguir la ansiada libertad.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1071 de ‘Servir y proteger’. Así pues, observamos cómo Lara, aunque todavía sigue recuperándose, está absolutamente convencida de que quiere seguir en la UFAM. La oficial, eso sí, ha puesto en conocimiento a sus superiores la idea de trasladarse a cualquier otra ciudad donde haya una plaza vacante.

Un fuerte desencuentro entre Claudia Miralles y Fernando Quintero ha hecho que María se note cada vez más alejada de este último. El empresario, por su parte, no duda un solo segundo en culpar a la comisaria de Distrito Sur de que, una vez más, su hijo no se fíe de él. El hombre asegura, completamente enfadado: “Le dije que le daría el dinero que me pidió y terminó rechazándolo. Sé que tú tienes algo que ver”.

Carlos, PORFAVOR…¡DEJA EL CAFÉ…y RESPIRA! Aunque el tiempo de Yolanda se ha acabado, sabemos que tarde o temprano estará libre

Carlos, gracias a un comentario de Espe, ha encontrado la manera de dar con el montañero con el que Yolanda se cruzó en plena sierra. Una vez llegan hasta él, logran corroborar la coartada de la oficial. Por lo tanto, termina siendo puesta en libertad. La policía de Distrito Sur, llegados a este punto, tiene que continuar con la investigación sobre la muerte de Alfonso Abad.

Y no solo eso, también averiguar si este asesinato tuvo algo que ver con el presunto suicidio de Santiago. Carol, por otro lado, trata por todos los medios de convencer a Alexander para que, de manera directa, colabore con la policía de Distrito Sur. Víctor Salas también da de qué hablar en esta nueva entrega.

El hombre de confianza de Fernando Quintero ha investigado, tras la petición de Martina, el robo que ha tenido lugar en la inmobiliaria. Todo eso sin que su jefe se entere. Enseguida encuentra las pruebas más que suficientes para saber que Jesús ha sido el ladrón. Por lo tanto, deberá emplearse a fondo para que el joven confiese. ¿Lo conseguirá? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.