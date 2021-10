No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ continúa siendo una de las ficciones diarias que más éxito ha cosechado en los últimos tiempos. El pasado viernes 15 de octubre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1069 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo había llegado un nuevo inspector a la comisaría de Distrito Sur.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 1070 de ‘Servir y proteger’. De esta manera, observamos cómo Lara está en su casa recuperándose del brutal ataque se sufrió. Es entonces cuando se sincera con Espe, dejándole claro que quiere trabajar en la UFAM ya sea en esta comisaría o en cualquier otra.

La investigación sobre la muerte de Alfonso Abad que está realizando el inspector de Régimen Disciplinario ha hecho que la situación de Yolanda se complique por momentos. Y es que éste está absolutamente convencido de que las pruebas que hay son concluyentes, por lo que tendrán que ponerla de un momento a otro a disposición judicial.

Telita con el de régimen disciplinario, ¿eh? Yolanda (@NataliaRo92), como nosotrxs, hemos sufrido y MUCHO en este interrogatorio…#ServiryProteger pic.twitter.com/qpQ80SGuYH — Servir y Proteger (@SyP_tve) October 15, 2021

El inspector de Régimen Disciplinario, por si fuera poco, cree firmemente que tanto los compañeros de Yolanda como Carlos e Iván están demasiado implicados en el caso. Tanto es así que no están siendo objetivos. Lo cierto es que Carlos está absolutamente desesperado por dar con el montañero que se cruzó con Yolanda.

Iván, por su parte, trata de buscar la manera de demostrar que el vídeo en cuestión fue manipulado. Cuando creían que no había una escapatoria, Espe ha conseguido darles una clave por la que llegan hasta ese testigo. Podríamos estar ante la última oportunidad de Yolanda antes de que, inevitablemente, sea trasladada ante el juez.

Rubén y Martina no han dudado un solo segundo en comprobar que ha desaparecido el dinero de Ginés, ¡por lo que están realmente desesperados! Y es que esta situación les podría costar muy caro a los dos. Por ese mismo motivo, la mujer no duda en acudir a Víctor Salas para que trate de dar con el ladrón y, de esta manera, recuperar el dinero. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.