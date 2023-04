Selena Gomez y Zayn Malik: las nuevas pistas que confirmarían su relación sentimental

Los rumores de una posible relación incipiente entre Selena Gomez y Zayn Malik se han acrecentado en los últimos días, desde que ambos artistas fueran captados en lo que parecía ser una cita romántica en un restaurante de la ciudad de Nueva York.

Según han explicado medios estadounidenses como People o TMZ, todo comenzó tras la publicación de un vídeo en Tik Tok por parte de la usuaria @klarissa.mpeg quien adjuntaba un mensaje de texto que le había enviado una amiga suya y en el que afirmaba que había sido la azafata de la pareja en un restaurante de Nueva York del que no quería dar el nombre.

«He descubierto una mierda importante de vuelta a casa. Recordad que lo que voy a revelaros lo oísteis primero de mí. Mi amiga y yo somos azafatas en lugares frecuentados por celebrities y, bueno, decidme por qué me envía esto», decía la usuaria antes de adjuntar la captura de pantalla.

SELENA GOMEZ WAS SEEN OUTSIDE ZAYN MALIKS HOUSE THEY LOOK SO CUTE TOGETHER pic.twitter.com/w8lgN9rz3z

— tiana (@souvenirtities) April 1, 2023