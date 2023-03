Selena Gomez se sincera sobre el mayor error de su carrera

Un mes después de que Jennifer Stone y David DeLuise (Harper Finkle y Jerry Russo en Los magos de Weverly Place) lanzasen su propio Podcast, Selena Gomez ha sido una de sus primeras invitadas. Se trata de un podcast en el que repasarán el impacto cultural de las series y estrellas de Disney Channel.

Durante la entrevista, que realizó tan solo 24 horas después de anunciar que se tomaría un descanso de las redes sociales, la artista Selena Gomez se sinceró y reveló cual había sido uno de los mayores errores de su carrera: separarse de su familia de la serie Los magos de Weverly Place.

«Probablemente no haber mantenido el contacto con vosotros, no estaba realmente… creo que poco a poco comencé a avergonzarme de las decisiones que estaba tomando y no quería que me vieseis en el estado en el que estaba… porque A, me hubieseis dicho la verdad, cosa que me aterrorizaba y B, no quería decepcionaros», expresó la artista sobre esta decisión.

Selena Gomez reveals on the ‘Wizards of Waverly Pod’ her biggest mistake. pic.twitter.com/ucPFM5siCI — Buzzing Pop (@BuzzingPop) February 28, 2023

En la entrevista, su padre y su amiga en la serie también desvelaron que nunca habían asistido a un concierto de Selena Gomez porque ella nunca les había invitado y querían que saliese de ella el hecho de que fueran a uno, no convertirse en el tipo de personas interesadas que rodean esa industria.

Selena también habló de cómo los años en los que grababa la serie los recuerda como los mejores de su vida: «No sé ni cómo empezar a contároslo sin convertir esto en un momento de llanto», comenzó a explicar la artista estadounidense.

Y añadió: «Siento que ha sido el momento en el que más feliz he estado de toda mi vida y no quiero que esto se interprete como un pensamiento negativo porque estoy muy agradecida y estoy feliz, pero es verdad que fue el momento más feliz para mí. Fue un tiempo verdaderamente puro».