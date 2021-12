El secreto sale a la luz. Selena Gomez sorprende con un gran tatuaje en su espalda. Se trata de una enorme rosa de color rosa tatuado con un efecto de acuarela que pasa desde la nuca hasta la inicio de la espalda.

Muchas eran las especulaciones y rumores que recorrían las redes sociales después de que el pasado 15 de diciembre, el reconocido tatuador Keith Scott, más conocido como ‘Bang Bang’, posteara una imagen de Selena donde no se podía apreciar el tatuaje al completo.

Pero no fue hasta ahora que Scott decidió, quizás por Selena Gomez, revelar una fotografía en su perfil de Instagram del tatuaje que le realizó en todo su esplendor, donde le dedicó un mensaje a la artista: “Acuarella sobre @selenagomez. Gracias por ser siempre maravillosa”.

Sobre el significado que puede tener el tatuaje para la cantante, según ‘Page Six’ este podría estar estrechamente relacionado con la cantante, Elena Quintanilla. Entre otras cuestiones, debido a que su nombre fue escogido en honor a la artista y cuya canción ‘Como la flor’ representa uno de sus temas más populares.

Aunque esto solo suponen teorías, ya que la propia Selena Gomez no ha pronunciado al respecto. Lo que sí sabemos, es que la ex estrella de Disney tiene un total de 16 tatuajes que, entre el último en su espalda, podemos destacar varios:

Un punto y coma en su muñeca derecha, que hace referencia a la serie ’13 Reasons Why’ como símbolo de combate contra el suicidio. La palabra ‘rare’ en su cuello, en honor a su tema ‘Lose You To Love Me’ tras la ruptura con el cantante, Justin Bieber. O el número 4 que tiene tatuado bajo su codo, para celebrar una amistad con tres amigas. Aunque, uno de los más significativos lo lleva en su cuello, un 76 escrito en números romanos por el año de nacimiento de su madre.