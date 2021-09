Selena Gomez se encuentra inmersa en el rodaje de la segunda temporada de ‘Only murders in the building’ (‘Solo asesinatos en el edificio’), uno de los proyectos que confirmaron su regreso a la pequeña pantalla, tras varios años sin protagonizar ninguna serie.

La cantante y actriz estadounidense está feliz con este proyecto. Sin embargo, recientemente sufrió un problema durante el rodaje de la serie, debido a las nuevas medidas de seguridad frente al Covid-19, que se tienen que cumplir en todos los rodajes.

Debido a la pandemia, los rodajes actualmente se complican mucho. Así como también las medidas de seguridad se han intensificado mucho, para prevenir que nadie del equipo pueda contraer el virus o que alguna persona contagiada pueda contagiar al resto.

Thank you guys for watching! ♥️ https://t.co/QECpfc2m6G

— Selena Gomez (@selenagomez) September 3, 2021