El pasado jueves 24 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story’. En esta ocasión fue presentada por Sandra Barneda tras el positivo en coronavirus de Carlos Sobera. Una gala donde vivimos nuevas nominaciones pero, antes de eso, una expulsión que no dejó indiferente a nadie.

Laila, Marta y Virginia eran las tres concursantes que se jugaban la expulsión en ‘Secret Story’. Después de una espera que pareció eterna para ellas, finalmente la audiencia decidió que la concursante que debía abandonar “La casa de los secretos” era nada más y nada menos que Virginia. Las otras dos participantes, por su parte, tuvieron reacciones verdaderamente distintas.

Laila consiguió el protagonismo absoluto, ya que no paraba de gritar y saltar por haberse salvado. Marta, por su parte, vivió un momento de lo más agridulce ya que, aunque estaba feliz por haberse salvado, la realidad es que tenía que despedirse de uno de sus grandes apoyos en la casa. Estábamos hablando de Virginia.

Con vuestros votos, habéis decidido que ¡Virginia sea la siguiente expulsada! ¿Os lo esperabais? #SecretGala6 pic.twitter.com/qhA2HVjaxe — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 24, 2022

Debemos tener en cuenta que, tan solo un rato antes, vimos un pequeño desencuentro entre Virginia y Marta. Esta última vio una serie de imágenes de cómo su amiga había querido compartir con Colchero, Carlos y Adrián algo realmente personal. Y es que Virginia les hizo saber que Marta estaba empezando a tener sentimientos por Adrián, algo que obstaculizaba su amistad.

Como era de esperar, la concursante que consiguió salvarse se mostró verdaderamente disgustada por la forma en la que hablado de ella con sus compañeros. Al final de todo, quisieron quedarse con lo bueno, por lo que se despidieron con un fuerte abrazo. Virginia, una vez en plató, reconoció que se sintió muy bloqueada en varias ocasiones y, aunque lo intentó, jamás logró olvidar que estaba siendo grabada constantemente.

Por si fuera poco, la expulsada reconoció que le afectó muchísimo cuando, desde el exterior, escuchó un “Virginia, falsa”. Así pues reflexionó que, quizás por este grito, no consiguió ser ella misma al 100%. Por ese mismo motivo cree que la audiencia de ‘Secret Story’ no terminó de empatizar mucho con ella. Lo cierto es que, aun así, el balance que hace de su paso por el reality ha sido positivo, ya que no imaginaba que iba a vivirlo con tantísima intensidad.