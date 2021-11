Telecinco emite este jueves una nueva entrega de ‘Secret Story’. Conducida por Carlos Sobera debido a la baja por laringitis de Jorge Javier Vázquez, durante la gala se conocerá el nombre de la nueva concursante expulsada de la edición.

Tras la salvación del Luca Onestini el pasado martes por parte de los espectadores, este jueves la eliminación quedará entre Cristina Porta o Isabel Rábago. Una de las dos abandonará la casa de los secretos para siempre y parece que los espectadores lo tienen claro, pues el pasado domingo una de las nominadas tenía más del 90% de los votos del público.

Mientras que Isabel Rábago ha empezado a encontrarse cómoda dentro de la casa recientemente, Cristina Porta ha vivido un reality lleno de altibajos debido a su relación con Luca Onestini. Y este mismo jueves ambos concursantes podrían separarse si la audiencia decide expulsar a la periodista.

Por otra parte, durante esta gala Tom Brusse subirá a la Casa de los Secretos. El concursante de ‘Supervivientes’ acudirá para ver a su ex novia, Sandra Pica, después de que ella expresase su deseo de tener una conversación con el francés.

“Quiero una conversación para que se quede todo zanjadísimo, no quiero salir de aquí y seguir arrastrando algo de hace meses. Es un borrón y cuenta nueva, no es como que él no exista en mi vida, pero si quiero una conversación a buenas, pero de adultos”, fueron las palabras de la catalana.

Por otro lado, durante la gala de ‘Secret Story’ de este jueves, los concursantes se enfrentarán a una nueva prueba de inmunidad, cuyo premio cada vez es mayor. En esta ocasión, el juego será clave para encontrar el globo premiado en una sala llena de ellos.